Basket, Reggio-Calabria-Deco Amicacci 49-50: sintesi e tabellino

REGGIO CALABRIA – Successo esterno della Deco Amicacci Abruzzo, che espugna il PalaCalafiore Reggio Calabria battendo la compagine di casa con il punteggio di 49-50, prevalendo negli ultimi secondi di un match molto equilibrato. A una giornata dal termine della regular season di Serie A la compagine giuliese è già certa del terzo posto.

Parte bene la formazione reggina, che piazza subito un 7-0 firmato dal brasiliano Clemente Marcondes. L’Amicacci si sblocca grazie alle giocate di Soufyane Mehiaoui e ritrova il pareggio con Gabriel Benvenuto in contropiede. Lo stesso azzurro realizza il sorpasso nel finale del primo quarto, sempre su assist di Mehiaoui. Reggio Calabria pareggia con l’altro francese Trabuchet ma gli ospiti chiudono il primo quarto avanti con il layup a segno di Charlie McIntyre (15-17).

Inizio di secondo quarto favorevole all’Amicacci, che trova canestri da un Luigi Topo prontissimo sugli scarichi. La squadra abruzzese va sul +7 con Mehiaoui a sfruttare il contropiede, ma Reggio Calabria riduce le distanze in chiusura di primo tempo con Clemente e i liberi di Enzo Trabuchet (25-27).

La ripresa si apre con la squadra di casa che realizza il sorpasso con due azioni in campo aperto concluse da Trabuchet e Rukavisnikovs. L’Amicacci risponde con un gran tiro allo scadere di Joel Boganelli e un piazzato dalla media di Wallace Carvalho. La sfida si mantiene equilibrata, con le difese che prevalgono sugli attacchi. I reggini si affidano alle giocate del thailandese Sripirom per riportarsi in vantaggio, ma il finale di terzo quarto è a favore della squadra di coach Di Giusto, con gli azzurri Tanghe, Benvenuto e Boganelli che firmano il +3 per gli abruzzesi (36-39).

In apertura di quarto quarto segna un gran canestro Clemente ma gli ospiti rispondono infilando la retina dalla distanza con Tanghe, Wallace e Benvenuto. Non si fa intimorire Reggio Calabria che ribalta il match con un 9-0 di parziale: la tripla di Clemente e il successivo canestro del brasiliano in contropiede valgono il +4 per la squadra di coach Cugliandro. Si entra negli ultimi tre minuti con l’Amicacci che va subito a segno con capitan Benvenuto sull’ottimo scarico di Tanghe, per poi portarsi sul -1 con Lugi Topo dalla lunetta. Per due volte i reggini non puniscono gli ospiti e così a pochi secondi dal termini Dimitri Tanghe trova il sorpasso con un canestro reverse, pescato nel pitturato da McIntyre al termine di una perfetta azione. Nell’ultimo possesso la difesa Amicacci costringe il padroni di casa alla palla persa e porta a casa il successo (49-50).

Nell’ultimo turno, che si giocherà sabato prossimo in contemporanea (ore 15:30), la Deco Amicacci Abruzzo sarà impegnata a Porto Torres contro l’Asinara Waves. In testa alla classifica c’è la Dinamo Lab Sassari, che si è garantita il primo posto battendo la Briantea84 Cantù nello scontro al vertice di giornata. Il secondo posto è ancora in palio tra Amicacci e Briantea, e determinerà il fattore campo a favore nella semifinale dei Play-off Scudetto, che scatteranno il 9 maggio.

Tabellino

Reggio Calabria BiC: Rukavisnikovs 10, Clemente Marcondes 21, Trabuchet 11, Sripirom 5, Messina 2, Santos Castro, D’Anna, Bundzins, Simonek, Giglio, Yeager. All. Cugliandro.

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 11 (15reb), Mehiaoui 8 (5ass), Topo 9, Tanghe 8 (5reb, 6ass), McIntyre 4, Wallace Carvalho 6, Hansson, Giuranna, Mandjam (5reb), Boganelli 4, Greco Brakus. All. Di Giusto.

Serie A – Risultati 8^ giornata di ritorno

S. Stefano KOS Group – Montello Bergamo 63-42

Menarini Firenze – Crich Treviso 68-66

Banca delle Terre Venete Vicenza – E-Ambiente Porto Torres 50-62

Reggio Calabria BiC – Deco Amicacci Abruzzo 49-50

Unipol Cantù – Banco di Sardegna Sassari 60-68

Classifica

30 punti: Sassari

28 punti: Cantù

26 punti: Deco Amicacci Abruzzo

22 punti: S. Stefano

20 punti: Porto Torres

18 punti: Reggio Calabria

10 punti: Bergamo

8 punti: Firenze

6 punti: Treviso

2 punti: Vicenza