In arrivo un vortice depressionario, che causerà un nuovo peggioramento. Migliora da martedì. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo il temporaneo miglioramento nella giornata di domenica, è in arrivo un vortice depressionario sul Tirreno centro-meridionale, che causerà un nuovo peggioramento a partire dai settori più occidentali con rovesci e locali temporali. Migliora da martedì, con temperature in rialzo seppur intorno alle medie del periodo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 15 luglio



Una circolazione depressionaria interessa il Tirreno centro-settentrionale determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica, con piogge anche a carattere di rovescio specie sui settori più occidentali a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, con tendenza ad estensione delle precipitazioni fin verso le aree costiere, seppur con intensità mediamente debole. Temperature in ulteriore diminuzione, con massime pomeridiane al di sotto delle medie del periodo. Venti a rotazione ciclonica, da Nord-Nordest in pianura e collina e da Sud-Sudovest in quota. Mare poco mosso o mosso.

Martedì 16 luglio



La circolazione depressionaria che nella giornata di lunedì ha causato condizioni di maltempo, si sposterà rapidamente verso Sud favorendo un generale miglioramento del tempo, con il ritorno di cielo sereno o poco nuvolosi e con temperature pomeridiane in generale rialzo, dopo una mattinata nel complesso fresca per il periodo. Non si esclude ancora nuvolosità irregolare al mattino, in rapido dissolvimento entro le prime ore del pomeriggio. Venti settentrionali a tutte le quote, a regime di brezza lungo le aree costiere. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 17 luglio



Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli; deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (15, 16 e 17 luglio)

Pescara

LUN – min 21° max 24°

MAR – min 21° max 26°

MER – min 20° max 27°

Chieti

LUN – min 15° max 22°

MAR – min 17° max 25°

MER – min 16° max 27°

Teramo

LUN – min 17° max 23°

MAR – min 18° max 26°

MER – min 16° max 27°

L’Aquila

LUN – min 15° max 20°

MAR – min 14° max 25°

MER – min 11° max 27°

