La fotogallery del concerto di Robben Ford per Pescara Jazz

PESCARA – Giovedì 11 luglio il Teatro D’Annunzio ha ospitato per Pescara Jazz 2019 Robben Ford. Il chitarrista statunitense ha portato brani tratti dal suo ultimo disco Pulple House e diversi successi. Ricordiamo tra i momenti più belli del concerto il tributo a BB King. Il suo genere varia dal blues dove canta e suona dal jazz fino alla fusion e funky. Un live di circa un’ora e mezza molto apprezzato dai presenti che avevano già potuto gustarsi una prima parte di serata con Lorenzo Tucci trio feat. Karima. Di seguito alcuni dei momenti più suggestivi della serata che riviviamo attraverso gli scatti della fotografa Giada Di Blasio.

Ricordiamo che per chi volesse avere altre news su Robben Ford è disponibile l’intervista realizzata dal giornale online L’Opinionista. Ha così risposto parlando del suo album “Pulple House”:

““Purple House” è il disco più audace che abbia mai fatto. Sono andato alla ricerca di un nuovo sound e uno stile di produzione particolare e penso che io sia riuscito con i miei musicisti a raggiungere lo scopo. Ho volutamente trascorso più tempo in studio per fare questo e non solo cercare la didascalia, suoni naturali o buone prestazioni, ma andando oltre. Con questo spirito il disco è più simile a un dipinto, è rock che ha dentro un centro “swing” e non è sovraprodotto”.