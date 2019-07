Ritiro Palena 2019, i giocatori del Pescara convocati

Zauri ha scelto i convocati per il ritiro di Palena. Oggi la partenza mentre domani si svolgerà la prima seduta di allenamento

PESCARA – Tutto pronto per l’inizio della fase precampionato del Pescara calcio. Previsto per oggi pomeriggio la partenza per il ritiro alla volta di Palena. Primo allenamento invece lunedì 15 luglio. Zauri ha diramato la lista dei 32 convocati. Intanto per il capitolo calciomercato il Presidente Sebastiani ha confermato che è tutto fatto per l’arrivo dell’attaccante Marco Tumminello dall’Atalanta: “Confermo che con l’Atalanta è tutto fatto, Tumminello è nostro. E vi dico che puntiamo molto sul ragazzo che verrà qui per giocare“.

Ecco di seguito l’elenco dei calciatori.

Fiorillo Vincenzo Kastrati Elhan Farelli Simone Bettella Davide Campagnaro Hugo Celli Alessandro Balzano Antonio Ciofani Matteo Vitturini Davide Zappa Gabriele Perrotta Marco Scognamiglio Gennaro Marafini Andrea Del Grosso Cristiano Elizalde Edgard Memushaj Ledian Brugman Gaston Kanoute Frank Bruno Alessandro Ndiaye Moussa Crecco Luca Ta Bi Willy Melegoni Filippo Di Grazia Andrea Galano Cristian Bunino Cristian Borrelli Gennaro Cisco Andrea Marras Manuel Busellato Massimiliano Ventola Christian Lukas Gonzalez

Continuano invece il loro percorso di preparazione presso il Delfino Training Center i seguenti giocatori:

Scalera Giuseppe

Maloku Leonardo

Fornasier Michele

Diallo Ibrahima

Selasi Ransford

Tascone Simone

Forte Luca

Mancini Simone

Morselli Fabio