Giulianova, Forum su riqualificazione piazza Dalmazia:

Si terrà oggi nella sala del Kursaal. Il Cittadino Governante propone vivibilità e bellezza

GIULIANOVA (TE) – Il Cittadino Governante interviene con la seguente nota sulla riqualificazione di piazza Dalmazia a Giulianova:

Riteniamo che la riqualificazione di piazza Dalmazia non possa prescindere da una riflessione su un’area più vasta che coinvolga anche il lungomare monumentale, lungomare Zara, lungomare Spalato e via Nazario Sauro per definire un progetto complessivo che individui anche una diversa organizzazione della mobilità.

Noi pensiamo che in un ambito così importante, confinante con l’arenile, e quindi con una grande valenza turistica, ci sia bisogno di un restyling generale dal grande valore botanico-paesaggistico e di una profonda modifica della mobilità privilegiando pedoni e ciclisti e limitando il traffico delle auto private per la realizzazione di uno spazio urbano molto vivibile e altamente attrattivo sotto il profilo turistico. Occorre insomma un progetto complessivo che, per realizzare un’opera pubblica significativa e proiettata nel futuro, necessita del contributo di architetti, botanici-paesaggisti, esperti della mobilità sostenibile, artisti; un progetto complessivo, appunto, da realizzare poi a stralci coerenti col progetto generale.

Il Cittadino Governante darà il suo contributo illustrando una proposta al Forum cittadino per investire i previsti 600.000 euro del bilancio comunale e i 400.000 euro del finanziamento regionale a disposizione. In sintesi proporremo di:

Arredare come isola pedonale permanente il tratto est di via Nazario Sauro fino a Piazza Martiri Fosse Ardeatine e dare adeguata sistemazione anche al tratto ovest.

Pedonalizzare la carreggiata est del Lungomare monumentale, ampliando l’attuale pista ciclabile senza rialzarla e senza modificare le caratteristiche di quel tratto di lungomare – che, piuttosto, ha bisogno di manutenzione straordinaria – e creando un ampio spazio pedonale ricomprendente anche l’attuale spartitraffico centrale, arricchito di ulteriore verde.

Prevedere il doppio senso sulla carreggiata ovest del Lungomare monumentale, con parcheggi in linea e Zona 30.

Eliminare cordoli ed erba sintetica in Piazza Dalmazia, delocalizzare il chiosco posto all’inizio del Lungomare monumentale, predisporre un progetto di nuovo verde urbano per tutta l’area di Piazza del mare, riaprire gli scorci panoramici rilevanti sotto il profilo paesaggistico in quell’area.

Trattandosi di un investimento cospicuo – un milione di euro – in un’area centrale e strategica del Lido, auspichiamo un’attenta riflessione che coinvolga tutta la cittadinanza al fine di individuare la migliore soluzione in termini di pedonalizzazione, mobilità sostenibile e arredo urbano.

Partecipiamo tutti al Forum che si terrà sabato 11 gennaio alle 18.00 nella sala del Kursaal.