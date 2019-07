Polo Museale Civico di Giulianova: programma estate 2019

In programma aperture serali, visite guidate, laboratori per i più piccoli ed eventi. Gli orari e altre informazioni utili per i turisti

GIULIANOVA – Anche per l’Estate 2019 il Polo Museale Civico di Giulianova, con gli assessorati alla Cultura e al Turismo, propone ai cittadini e ai tanti turisti una ricca programmazione di aperture serali dei b immersi nel centro storico acquaviviano, arricchite da visite guidate gratuite, laboratori per i visitatori più piccoli ed eventi espositivi e di incontro culturale.

Il Museo archeologico “Torrione La Rocca”, in via del Popolo, la Sala di Scultura “Raffaello Pagliaccetti” e la Cappella “De Bartolomei”, entrambe in piazza della Libertà, attendono i visitatori dal martedì alla domenica, dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Il martedì alle 19.00 e il venerdì alle 21.00, le “Passeggiate nell’Antica Giulia” accompagneranno gratuitamente alla scoperta delle collezioni museali comunali e del centro storico cittadino, primo esperimento urbano di nuova fondazione del Rinascimento; è richiesta la prenotazione.

Il Punto Informazioni e Accoglienza del Polo Museale in piazza Buozzi, al piano terra del Palazzo Ducale, è aperto per fornire informazioni sul servizio museale, sugli eventi e sulle iniziative per conoscere il territorio, dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 22.00 e il sabato e la domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.

Inoltre, fra qualche giorno sarà diffusa l’offerta dettagliata di “Bambini al Museo!”, il programma di laboratori ed esperienze progettato per far conoscere la storia della città e del patrimonio culturale diffuso e musealizzato anche ai giovanissimi cittadini e turisti.

INFO E ORARI

Ulteriori informazioni su iniziative, laboratori, visite e orari sono disponibili e sempre aggiornate nell’agenda eventi on-line del sito web www.giulianovaturismo.it e sulla fan page facebook “Polo Museale Civico Giulianova”; per prenotare visite guidate e laboratori didattici è possibile scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it o chiamare i numeri 0858021290/308.