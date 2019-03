Una massa d’aria artica determina un peggioramento, con temporali, rovesci e ritorno della neve. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Brutte notizie ci giungono dagli esperti meteo. Dopo un fine settimana con tanto sole e temperature da primavera inoltrata, nella giornata di lunedì è attesa una discesa sul nostro Paese di una massa d’aria molto fredda direttamente dal Circolo Polare Artico determinando un peggioramento anche sulle regioni del medio adriatico in nottata, con temporali, rovesci e probabile ritorno della neve. Martedì il tempo, farà registrare un rapido miglioramento al Nord già nel corso della tarda mattinata mentre insisteranno invece rovesci su Abruzzo, Molise, la Puglia e in seguito su Basilicata, Campania e area settentrionale della Calabria. Ancora possibili nevicate sui monti intorno ai 1000 metri sull’Appennino abruzzese e a quote più alte al Sud. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 25 marzo

Giornata complessivamente soleggiato e mite. Temperature stazionarie. Venti in rotazione e rinforzo da SE nella seconda parte del giorno. Mari quasi calmi o poco mossi.

Martedì 26 marzo



Un fronte freddo attraversa l’Abruzzo tra tarda notte e prime ore del mattino, determinando precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Schiarite soltanto a partire dalla serata. Temperature in brusco calo, anche di 8-10°C, con ritorno della neve in Appennino fin verso i 600-800m. Venti in rinforzo di Grecale, anche moderati tra coste e Appennino. Mari tendenti a mossi o molto mossi.

Mercoledì 27 marzo



Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Deboli nevicate dalla sera. Temperature minime in calo; massime stabili. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26, 27 marzo)

Pescara

LUN – min 10° max 19°

MAR – min 9° max 12°

MER – min 7° max 11°

Chieti

LUN- min 5° max 22°

MAR – min 6° max 9°

MER – min 4° max 9°

Teramo

LUN – min 7° max 21°

MAR – min 5° max 9°

MER – min 3° max 10°

L’Aquila

LUN – min 4° max 18°

MAR – min 2° max 5°

MER – min 0° max 8°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.