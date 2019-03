Softball, Atoms’ Chieti pronta alla B: il calendario 2019

La società teatina al via con 3 squadre femminili. Primo match in programma il prossimo 6 aprile contro Valmarecchia

CHIETI – Tutto pronto in Abruzzo per la stagione 2019 di softball, al via il prossimo 6 aprile. L’Asd Atoms’ Chieti, unica squadra regionale iscritta nella categoria Seniores, disputerà il campionato nazionale di serie B, nel girone Emilia Romagna – Toscana, contro Bologna, Firenze, Collecchio, Rimini e Parma. Si parte sabato 6 aprile in trasferta, sul diamante di Valmarecchia (Rimini), mentre la prima gara casalinga è fissata per il 13 aprile, alle ore 18, sul diamante di Santa Filomena a Chieti Scalo.

Per la squadra del presidente Luigi Salvatore, si tratta del 44esimo anno di attività agonistica, un traguardo storico per il softball abruzzese: dopo il ritiro forzato del 2018, a seguito del brutto incidente stradale che ha coinvolto la squadra al rientro da una trasferta, ora la società teatina è pronta ad affrontare la stagione 2019, rinnovata e rinforzata. Merito di un settore giovanile in continua crescita, sia in termini numerici, sia dal punto di vista tecnico, grazie al lavoro incessante portato avanti dai coach Loredana Marino, Emma Del Sindaco e Micaela Capitanio.

Oltre alla Seniores, infatti, scenderanno in campo le due squadre Under 15 e Under 12, impegnate nei tornei regionali. Per la prima volta quest’anno, grazie alla collaborazione con la società Chieti baseball, le ragazze Under 15 avranno la possibilità di giocare un campionato regolamentare e misurarsi contro i pari età del baseball. Così come anche i piccolissimi dell’Under 12, frutto del lavoro congiunto tra Atoms’ e Bucchianico Lions.

La guida della prima squadra è affidata al manager toscano Fabio Borselli, affiancato dal coach Franco Giangola.

A guidare il gruppo, il capitano storico della squadra teatina, Katia Di Primio, affiancato dalle veterane Virginia Gigante, Anna Salvatore, Emma Del Sindaco, Micaela Capitanio, Alessia Marcone, Giorgia Di Santo, Alexia Diana, Lisa Iurino. A completare il gruppo, la presenza di tante giovanissime che ormai si allenano stabilmente con la squadra maggiore e che rappresentano un patrimonio prezioso per il futuro prossimo del softball abruzzese.

Calendario Campionato Serie B 2019:

6 aprile 2019: Valmarecchia -vs- ATOMS’ Chieti (h. 18:00)

13 aprile 2019: ATOMS’ Chieti -vs- Junior Parma (h. 18:00)

27 aprile 2019: ATOMS’ Chieti -vs- Pianoro (h. 18:00)

11 maggio 2019: ATOMS’ Chieti -vs- Fiorentina (h. 16:00)

25 maggio 2019: ATOMS’ Chieti -vs- Valmarecchia (h. 18.00)

1 giugno 2019: Fiorentina -vs- ATOMS’ Chieti (h. 14:30)

8 giugno 2019: Junior Parma -vs- ATOMS’ Chieti (h. 18:00)

15 giugno 2019: Pianoro -vs- ATOMS’ Chieti (h. 14:30)

29-30 giugno 2019: Collecchio -vs- ATOMS’ Chieti (h. 18:00 – h. 10:00)