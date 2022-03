“Messaggi in bottiglia”, presentazione del libro all’Auditorium Flaiano

PESCARA – Il Florian presenta un fine settimana all’insegna della tutela dell’ambiente, con due appuntamenti ricchi di sensibilità e di grazia per ragazzə e famiglie, il sabato al Florian Espace e la domenica pomeriggio all’Auditorium Flaiano. Apre il 5 marzo la nuova rassegna Femminile Plurale, l’Arte delle Donne, che si svolgerà fino al 2 aprile al Florian Espace.

Il 5 marzo ore 17.30 al Florian Espace “Messaggi in bottiglia”. La presentazione del libro per ragazzə di Simona Barba con le illustrazioni di Isabella Micati, nuova uscita della casa editrice abruzzese Chiaredizioni. L’incontro sarà moderato da Flavia Valoppi, con le letture dal vivo dei piccoli Pinoli Michele, Sara e Valeria. A seguire la merenda per tuttə.

La recentissima pubblicazione, uscita in gennaio per la casa editrice abruzzese che sempre di più sta trovando spazio nella letteratura per ragazzə, sarà presentata al Florian Espace dalle due autrici, poliedriche personalità della vita ambientalista (e non solo) pescarese, Simona Barba e Isabella Micati che insieme formano il duo LePine, autrici e conduttrici del programma radiofonico omonimo di Radio Città Pescara, vivida realtà cittadina di informazione, approfondimento e musica del network nazionale Radio Popolare. Il libro presentato tratta di temi ambientali dal punto di vista di una bambina

Lara grazie alla sua curiosità e alla sua fantasia, riuscirà a capire che anche una bambina può modificare il mondo intorno a lei: basta iniziare da un messaggio in bottiglia. Messaggi in bottiglia pone l’attenzione alle connessioni ambientali presenti nella vita di tuttə. Siamo soliti pensare natura e città in due mondi separati e autonomi, mentre la natura, gli animali, l’ambiente tutto, permeano in modo silenzioso la vita di tutti i giorni. I bambini sono più pronti a riconoscere tali connessioni e a capire le contraddizioni del nostro modo di vivere. Il libro punta l’attenzione sul fine delle nostre azioni, riflettendo sull’importanza di proteggere l’ambiente e noi stessi.

Si prosegue con l’appuntamento domenicale Tuttə a Teatro!

Domenica 6 marzo Auditorium Flaiano

ore 17 Racconti a teatro a cura di Florian Metateatro con Anna Pieramico

e alle ore 17.30 L’ ALBERO DI PEPE

Spettacolo d’attore con pupazzi e musica dal vivo +3 anni

Associazione Teatrale GTP

con Lucia Palozzi, Agostino Gamba

ideazione e regia Simone Guerro

con il patrocinio di Federparchi Marche, Legambiente Marche, WWF

Spettacolo delicato e divertente, di teatro d’attore e di figura, con la solita semplice e stupefacente scenografia narrativa di Frediano Brandetti, con musiche originali e canzoni cantate dal vivo. Pepe è la protagonista di questa storia, una storia che ogni volta che finisce ricomincia con qualcosa di nuovo. A raccontarla sono lei e Francone, suo fratello, in un flashback appassionante che racconterà le vicende incredibili di una bambina intraprendente! Una favola contemporanea e senza tempo che parla della convivenza dell’uomo con la natura, della difficile integrazione del mondo adulto con quello dell’infanzia, dell’anarchica saggezza dei bambini e delle prove da affrontare per diventare grandi.

