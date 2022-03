Spaccata in un bar nella notte a Pescara, arrestato 21enne

PESCARA – La scorsa notte la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne marocchino ritenuto responsabile di una spaccata compiuta in un bar di Pescara. Verso le ore 23.00 di ieri sera, la Squadra Volante, a seguito di segnalazione al 113, ha attivato immediate ricerche dell’uomo nella zona di Pescara Vecchia. Il malvivente è riuscito ad entrare nel locale usando la tecnica della “spaccata”, ovvero lo sfondamento di una vetrina.

Gli agenti giunti sul posto sono stati avvicinati da un uomo il quale ha indicato la direzione di fuga del ladro, in zona Tiburtina, fornendo altresì la descrizione. Dopo un breve appostamento nel quartiere Rancitelli, gli agenti lo hanno rintracciato e sono riusciti a bloccarlo, nonostante il malvivente abbia opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi all’arresto. L’uomo che è stato trovato in possesso della refurtiva (15,00 euro) è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

Nella stessa serata è stata denunciata una donna di 21 anni residente nel teramano e un uomo di 42 anni residente a Francavilla al mare (CH) entrambi per inosservanza al divieto di ritorno nel Comune di Pescara. Denunciato anche un uomo di 59 anni sottoposto a detenzione domiciliare e assente al controllo presso il proprio domicilio.