Sulmona, Messa in ricordo di Fernando Ranalli: ecco quando

Martedì 10 agosto nella Cattedrale l’omaggio al Presidente della Federazione Ciclistica Provincia dell’Aquila recentemente scomparso

SULMONA – Si terrà martedì 10 agosto, alle ore 17, nella Basilica Cattedrale di San Panfilo di Sulmona (L’Aquila), la messa di Riuscita in ricordo di Fernando Ranalli, il presidente del Comitato Provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana scomparso lo scorso 30 luglio. La messa sarà celebrata da Don Domenico.

Grande commozione e partecipazione ai funerali che si sono svolti lo scorso 2 agosto a Sulmona in ricordo di Ranalli, venuto a mancare in seguito ai traumi riportati nell’incidente in cui è stato coinvolto nella serata del 29 luglio, mentre tornava a Sulmona, nel tratto di strada che va da Rocca Pia a Pettorano sul Gizio. Cordoglio e commozione sono arrivate da tutto il mondo sportivo e ciclistico, dell’associazionismo e del volontariato.

La famiglia Ranalli ringrazia il Comune di Sulmona, i rappresentanti delle istituzioni, delle federazioni e delle squadre ciclistiche e sportive, gli organi di informazione e la cittadinanza per la vicinanza e la dimostrazione di affetto dimostrata.