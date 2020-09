Mercato Pescara calcio: in arrivo Alessio Riccardi dalla Roma

Il centrocampista classe 2001 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Preferito il Delfino al Napoli

PESCARA – Accordo raggiunto tra Roma e Pescara per il passaggio in biancoceleste di Alessio Riccardi, trequartista classe 2001. La formula é quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nelle ore scorse si era profilata l’ipotesi che il giocatore potesse essere inserito nella trattativa Under – Milik ma da subito aveva espresso la preferenza per un club di Serie B dove poter fare esperienza.

Con il club giallorosso, Riccardi ha presenziato in prima squadra solo 8 minuti in Coppa Italia mentre non ha mai esordito in Serie A.