Calendario Pescara Calcio 2020 – 2021

I biancazzurri ripartono dalla serie cadetta dopo aver centrato lo spareggio contro il Perugia nella stagione 2019/2021: ecco tutte le partite in programma

PESCARA – Giornata importante per la Serie B che dopo aver completato la stagione a seguito del lockdown si prepara a ripartire con la stagione 2020/2021 dal weekend del 25-26-27 settembre. Quali saranno le partite del calendario per il Pescara? Lo scopriremo oggi pomeriggio dalle ore 19 con l’uscita del programma completo per la nuova stagione. Ricordiamo che il Delfino ha conquistato la salvezza la scorsa stagione in virtù del successo nello spareggio contro il Perugia.

La squadra sarà guidata quest’anno da Massimo Oddo che dunque torna per la sua seconda avventura. La società ha comunicato oggi che è stato estero il termine per la richiesta rimborso degli abbonamenti della stagione 2019/2020 fino al 30 settembre ore 19. Per ottenere il suddetto voucher bisogna completare la sottoscrizione esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma Ticketone raggiungibile al link www.rimborso.info.

Il Pescara è la squadra dopo il Brescia e assieme al Monza a vantare più partecipazioni nel campionato cadetto, ben 39 e a contano anche ben 6 promozioni in Serie A ovvero nelle stagioni (1976/77, 1978/79, 1986/87, 1991/92, 2011/12 e 2015/16).

Si tratta dell’89mo campionato che terminerà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle nazionali. Previsti otto turni infrasettimanali (Martedì 20.10.2020, Martedì 15.12.2020, Martedì 22.12.2020, Mercoledì 30.12.2020, Martedì 09.02.2021, Martedì 02.03.2021, Martedì 16.03.2021, Martedì 20.04.2021) e quattro soste (Sabato-Domenica 10-11.10.2020 gare nazionali, Sabato-Domenica 14-15.11.2020 gare nazionali, Sabato-Domenica 09-10.01.2021, Sabato-Domenica 27-28.03.2021 gare nazionali), si giocherà anche a Pasquetta (5 aprile 2021).

Il cammino del Pescara in Serie B, Calendario 2020 – 2021

Disponibile dalle 19.15 circa.