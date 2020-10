Mercato Futura Volley Teramo: ecco i nuovi arrivi 2020/2021

Dalla Ferretti alla Peroni passando per la Di Carlo fino alla Lestini, ecco tutti gli ultimi colpi di mercato. La composizione dello staff tecnico 2020/2021

TERAMO – La squadra di pallavolo femminile LG Impianti Futura Volley Teramo ha messo a segno negli ultimi giorni una serie di operazioni di mercato. Ultima in ordine di arrivo la schiacciatrice Monica Lestini (nella foto) nella giornata di ieri. É stato anche presentato lo staff tecnico. Andiamo a vedere tutto nei dettagli.

MONICA LESTINI

Schiacciatrice classe 1994, Monica è nata a Penne ed è da sempre legata al territorio abruzzese, seppur abbia vissuto diversi anni fuori regione. Ha intrapreso la sua avventura nella pallavolo prima con il Volley Pescara e poi nella Volleyrò Casal de’ Pazzi, club noto per la valorizzazione dei giovani. Da ricordare l’argento agli Europei di Ankara 2011 con la Nazionale prejuniores. Proprio con il Casal de’ Pazzi ha esordito in B2, prima del salto in Serie A1 con il Volley Pesaro nel campionato 2012/2013. L’anno successivo conosce la A2 a Sala Consilia per tornare, poi, nella massima serie ad Urbino. Due anni di outdoor, nella Nazionale di Beach Volley nel circuito World Tour. Torna allo sport di origine dal 2016, conoscendo, nell’ordine, le realtà di Palmi (A2), Messina (B2), Santa Teresa (B1). Nella stagione 2019/2020 il ritorno in Abruzzo, nella Pallavolo Teatina. La sua stagione era iniziata nella Megabox Vallefoglia, a Pesaro, in A2, da dove si è allontanata per continuare a conciliare studio e sport e rispondere alla chiamata della Futura. Curiosità che lega la famiglia Lestini a Teramo: Federico, fratello della nuova schiacciatrice biancorossa, ha vestito la maglia del Teramo Basket 1960 nella stagione 2019/2020.

MARTA DI CARLO E CECILIA DI MARCO

Marta Di Carlo, centrale classe 1995, è cresciuta nelle giovanili del Torrione Volley a L’Aquila. Dal 2009 al 2011 ha fatto parte dell’organico della Polisportiva San Martino in Serie D, per poi passare nuovamente al Torrione Volley tra Serie C e Serie D fino al 2017. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del CUS L’Aquila in Serie C. Tra i risultati raggiunti, anche alcune partecipazioni alle Finali dei Campionati Nazionali Universitari.

Cecilia Di Marco, schiacciatrice laterale classe 2000 è cresciuta nelle giovanili pratolane prima di approdare al CUS L’Aquila. 4 anni per il “martello” con la squadra del Capoluogo, nel campionato di Serie C.

STAFF TECNICO CON RAFFAELLA PREZIUSO E ROBERTO GIOVAGNINI

Raffaella Preziuso, laureata in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ha già un trascorso di rilievo nello sport teramano. Per lei, esperienze negli staff tecnici dell’Atletica Gran Sasso e del Montorio Volley e quest’anno avrà l’incarico di viceallenatrice al fianco di coach Jana Kruzikova.

Roberto Giovagnini rappresenta la continuità con il percorso della Futura degli ultimi anni. Anch’egli laureato in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ricoprirà il ruolo di Preparatore Atletico delle biancorosse.