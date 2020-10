Univaq, giornate di accoglienza per le matricole del Dipartimento MeSVA

L’AQUILA – Nei giorni di lunedì 19, martedì 20 mercoledì 21 ottobre il Dipartimento MeSVA ha organizzato tre giornate di accoglienza dedicate alle matricole dei corsi afferenti al MeSVA dell’area medica e sanitaria.

Ai diversi incontri hanno partecipato le matricole del Corso di Laura Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Presidente: Prof. Roberto Gatto), del Corso di Laura Magistrale in Medicina e Chirurgia (Presidente: Prof.ssa Leila Fabiani), dei Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie afferenti alla Classe 2 della Riabilitazione (Corsi di Laurea in Fisioterapia – Presidente Prof.ssa Irene Ciancarelli, Logopedia – Presidente Prof. Domenico Passafiume, Ortottica ed Assistenza Oftalmologica – Presidente: Prof. Marco Ciancaglini, Tecnica della riabilitazione psichiatrica – Presidente: Prof.ssa Rita Roncone), afferenti alla Classe 3 Professioni sanitarie tecniche (Corso di Laurea in Igiene Dentale – Presidente Prof. Mario Giannoni) ed afferenti alla Classe 4 della Prevenzione (Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Presidente: Prof.ssa Leila Fabiani).

Il Direttore del Dipartimento MeSVA, Prof. Guido Macchiarelli, ha accolto con parole di grande incoraggiamento e di stimolo allo studio ed alla ricerca i giovani che iniziavano le attività didattiche del corso di studio, durante il quale apprenderanno conoscenze, abilità e competenze necessarie per svolgere nel modo migliore la loro professione nell’area professionale prescelta.

La Direttrice del Dipartimento DISCAB, Prof.ssa Francesca Zazzeroni, ha partecipato all’incontro del 20 ottobre, essendo il Corso di Laurea in Fisioterapia afferente presso il Dipartimento dal lei diretto, con parole di sostegno agli studenti nel loro percorso di studi in un periodo di grande allarme sanitario come quello che stiamo attualmente vivendo a causa della pandemia COVID-19.

I Presidenti di Corso di Laurea e, nel caso delle professioni sanitarie, i Direttori delle Attività Didattiche Professionalizzanti hanno poi delineato per ogni corso il percorso di crescita professionale che verrà acquisito con la frequenza attiva nei vari servizi delle reti formative.

La Dott.ssa Antonella Di Nisio, per la biblioteca del polo di Coppito, ha illustrato le risorse della biblioteca, con particolare riferimento alle risorse online, che permettono agevolmente agli studenti di accedere alla migliore letteratura scientifica.

La Prof.ssa Rita Roncone ha illustrato il Servizio di Ascolto e di Consultazione (SACS) dedicato agli studenti che potranno rivolgersi a tale servizio in caso di difficoltà esistenziali ed emotive.

Ogni incontro è terminato con un caldo indirizzo di benvenuto agli studenti da parte del Prof. Massimo Casacchia, referente per il Gruppo di Lavoro sulla Qualità del MeSVA, organizzatore degli incontri, cui ha fatto seguito l’intervento dei rappresentanti degli studenti che, a nome di tutti gli studenti, hanno letto una “dichiarazione di impegno” a partecipare attivamente a tutte le attività formative, a studiare e sostenere con regolarità le prove di esame, a proporre suggerimenti utili a migliorare aspetti del corso di laurea che risultassero insoddisfacenti, ma, soprattutto, a non trascurare le loro passioni ed a vivere l’esperienza universitaria con orgoglio e senso di appartenenza. A tutti gli studenti, alle loro famiglie e ai docenti un caloroso benvenuto presso l’Ateneo aquilano.