Vratonjic e Di Sante, donne protagoniste a Teramo

Tatiana Vratonjic eletta nuovo Direttore del Conservatorio di Teramo e Tiziana Di Sante nuovo Presidente della Fondazione Tercas

TERAMO – FareArte invia le proprie congratulazioni alle due donne più in vista della città. Il 20 ottobre 2020 è stato eletto a maggioranza il nuovo direttore del conservatorio di Teramo: Tatiana Vratonjic a pochi giorni dall’elezione della dottoressa Tiziana Di Sante a presidente Della fondazione Tercas. Una donna alla guida del prestigioso Istituto Statale, questo è il risultato finale di una campagna elettorale avvincente e incerta sino alla fine.

FareArte si fa partecipe della soddisfazione per le vittorie della Professoressa Tatiana Vratonjic e della Dottoressa Tiziana Di Sante. L’Associazione è certa che l’impegno delle due neo elette sarà profondo e serio. Facciamo un grosso in bocca al lupo ad entrambe augurando loro nuovi ed importanti successi e traguardi nella valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della nostro città.

FareArte, dalla sua sede in via Lungofiume Vezzola (Sotto il Brico io) a Teramo, ha sempre visto nelle istituzioni un punto di riferimento. Oggi, dopo la creazione di un dipartimento di chitarra di altissimo profilo nel Conservatorio, e dopo il sostegno della Fondazione Tercas nella realizzazione di importanti progetti, come il film “la Presentosa”, si sente ancora più vicina alle professionalità di entrambi gli Istituti.