FoodAddiction in Store fa tappa a San Giovanni Teatino

Il gruppo di bartender professionisti Planet One presenterà due cocktail particolari: Black in Apple Coffee e Pink Affair

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Domenica 17 novembre avrà luogo un cocktail show di Dissapore gratuito e aperto al pubblico, per accendere e dare un po’ di brio a una fredda domenica di novembre. A partire dalle 18:00 il gruppo di bartender professionisti Planet One animerà lo Scavolini Store Chieti con due cocktail particolari caratterizzati da una nota molto dolce: Black in Apple Coffee e Pink Affair. A rappresentare il gruppo ci sarà il trainer Alessandro Tambaro, che illustrerà le ricette dei colorati drink svelando i segreti legati alle loro preparazioni. A fine evento i più curiosi potranno brindare in compagnia e sorseggiare i cocktail preparati.

L’ospite speciale

Tutto l’universo del Food&Beverage in un unico luogo. Questo è Planet One, un network in continua espansione con 18 sedi in tutta Italia, che ogni anno offre corsi di formazione, consulenze, servizi di bar catering e di vendita equipment. Dissapore, da sempre attento a raccontare trend e evoluzioni della mixology e al segmento dei professionisti che lavorano nel settore, ha scelto di selezionare un vero esperto.

Dal 1991, infatti, il network di Planet One è considerato così autorevole da diventare un punto di riferimento solido e affidabile nell’ambiente, tanto da contribuire in modo attivo alla crescita qualitativa di tutta la filiera.

Il tema e la ricetta

Il miglior modo per affrontare un weekend autunnale? Un pomeriggio all’insegna del divertimento e di buoni drink. Il gruppo di bartender professionisti di Planet One riscalderanno questa fredda domenica con uno spettacolare cocktail show, preparando due ricette particolari caratterizzate da sapori molto dolci: il Black in Apple Coffee e il Pink Affair.

Black in Apple Coffee è un drink conosciuto per i due elementi che lo compongono: l’esplosione di dolcezza del calvados, uno dei distillati più famosi e apprezzati al mondo che ha alla base il sidro di mele, e il colore scuro dato dalla presenza della melassa e del Bitter al caffè.

Il Pink Affair, invece, si differenzia per il suo colore che riporta tutte le sfumature del rosa grazie all’uso delle more e dello sciroppo di viole. Il gusto molto dolce di questi due ingredienti è smorzato dall’aggiunta di succo di lime e Mixturae, un distillato a base di piante che si caratterizza per la sua delicatezza gustativa e aromatica.

I risultati ottenuti riusciranno a soddisfare le voglie di tutti i presenti che potranno sorseggiare i cocktail e scegliere il proprio preferito: quello scuro tendente al dolce o il drink violetto dalle note più aspre?