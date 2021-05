Mauro Valentini presenta “Romanzo bigotto” a Chieti: ecco quando

Il nuovo libro di Mauro Valentini, incentrato sulla storia di Chieti, sarà illustrato presso il Foyer del Teatro Marruccino venerdì 14 maggio

CHIETI – Si terrà venerdì 14 maggio la presentazione del nuovo libro di Marino Valentini “Romanzo Bigotto”, edito Edizioni IlViandante presso il Foyer Bar – Teatro Marrucino, ore 18.

Per l’occasione saranno presenti il Vicesindaco del Comune di Chieti Dott. Paolo De Cesare, il Presidente del Teatro Marrucino Ing. Giustino Angeloni e lo Scrittore Dott. Raffaele Bigi. Interverrà l’Editore Arturo Bernava. L’evento si svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Chieti e del Teatro Marrucino.

Di cosa parla esattamente “Romanzo Bigotto?”

L’Autore Marino Valentini esce fuori dagli schemi usuali di saggistica e, attraverso un personalissimo approccio descrittivo, riporta la storia di Chieti analizzando taluni fatti realmente accaduti e talaltri personaggi realmente vissuti che hanno in comune la caratteristica di essere poco conosciuti ai più, se non del tutto ignoti. Cinquanta capitoli corrispondenti ad altrettanti eventi che hanno in Chieti e il suo territorio, il comune denominatore e che vengono narrati in un taglio espositivo quasi giornalistico. Le storie riportate sul libro, parafrasando un best seller, potrebbero essere idealmente rappresentate come cinquanta sfumature di teatinità, a testimonianza dell’amore per la città di Chieti, che i capitoli del volume sprigionano e che interpretano il non celato sentimento dell’autore per la sua terra. La prefazione è stata curata da Raffaele Bigi, noto storico della tradizione teatina.

Marino Valentini è nato nel 1961 ad Agnone da famiglia frainese e si è trasferito subito dopo a Chieti, dove tuttora risiede. È sposato ed ha due figli. Ha frequentato l’I.T.C. F. Galiani di Chieti e successivamente la Facoltà teramana di Giurisprudenza dell’Università G. D’Annunzio di Chieti. Per circa trent’anni ha lavorato in ambito finanziario, in particolare è stato Direttore di Filiale di una banca locale. Attualmente è libero professionista quale analista finanziario e consulente in materia bancaria.

È Presidente della M.C.T., un’associazione culturale teatina che si occupa di promozione, in vari ambiti sociali ed economici, del territorio di Chieti e della sua Provincia. Fervente sostenitore delle teorie d’ispirazione giuridica in campo monetario del prof. Giacinto Auriti, è l’ideatore del Marrucinum, il progetto di moneta complementare nella città di Chieti.

Ha scritto Onirica, Accordo suicida e i saggi La Congiunzione perfetta, A.P.P. The Songbook, Il Patto tradito, La Bibliografia di Chieti, Le pillole teatine e Il Naufragio dell’Utopia, con il quale nel 2015 ha vinto il premio La valigia di cartone, riservato a scrittori, e studiosi che si sono particolarmente distinti nella trattazione del fenomeno dell’emigrazione italiana.

Ha da poco pubblicato la Storia semiseria teatina, un racconto dissacrante su Chieti a metà strada tra saggistica e narrativa ed è prossima l’uscita di un volume sulla musica.