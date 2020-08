Mauro Pizzoli nuovo preparatore atletico del Pescara Basket

“Sono entusiasta ed orgoglioso di entrare a far parte di questa realta’ e di lavorare con coach vanoncini! L’unica cosa che conta é lavorare sul campo!”

PESCARA – Importante novità nello staff a disposizione di coach Vanoncini, con il Pescara Basket comunica di aver ingaggiato per il ruolo di preparatore atletico Marco Pizzoli, volto noto negli ambienti sportivi pescaresi per i suoi importanti trascorsi nel Pescara Calcio a 5.

Nato a Penne, ma residente a Montesilvano, dopo aver ottenuto il diploma ISEF presso l’università dell’Aquila nel 2001, Marco consegue nel 2003 la laurea in Scienze Motorie presso l’Università d’Annunzio di Chieti e, successivamente, il Master di primo livello in “Metodologia dell’allenamento” nel 2004 e la laurea specialistica in “scienze e tecniche dello sport” presso l’Università degli studi di Tor Vergata UNIROMA2 nel 2004/2005, prima di ottenere la qualifica alla Scuola di Specializzazione per Insegnamento secondario di nuovo all’università d’Annunzio di Chieti.

Consegue il Diploma Tecnico di Allenatore Calcio a cinque di base nel 2002 e quello di 1°livello” nel 2010 presso il Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano, oltre ad ottenere il Diploma Nazionale di Body Building nel 1997, quello di Personal Trainer nel 2001 e di Maestro di Fitness e Body Building nel 2004.

Prestigioso è anche il suo percorso lavorativo: infatti dalla stagione 2009/2010 fino a quella 2017/2018 è nello staff del Pescara Calcio a 5, dove nella massima serie si toglierà parecchie soddisfazioni, ricoprendo il ruolo di preparatore atletico e responsabile recupero infortuni della prima squadra, nonché quello di allenatore in seconda, oltre ad essere responsabile tecnico del settore giovanile (Under 21 e Under 18 nazionali), ottenendo il titolo di Campione d’Italia nella stagione 2014/2015, due vittorie in Coppa Italia nel 2015/2016, anno in cui sfiora il trono europeo con la finale della Uefa Futsal Champions League, e nel 2016/2017, aggiungendoci anche la conquista della Supercoppa Italiana e la Coppa Italia con l’Under 21 Nazionale

Attualmente docente di Scienze Motorie e Sportive e di Discipline Sportive presso il Liceo Scientifico-Sportivo “L. Spaventa” di Città Sant’Angelo, da questa stagione si occuperà dei muscoli degli atleti del Pescara Basket.

Queste le sue parole: “Sono veramente entusiasta ed orgoglioso di entrare a far parte di una società importante della Pescara sportiva, che ha un progetto di crescita chiaro, ambizioso, competitivo e molto stimolante e ringrazio il presidente per aver pensato a me per questo ruolo così delicato. Personalmente sono consapevole che dal punto di vista professionale scelgo di intraprendere un cambio radicale di non poco conto, per il quale dovrò mettermi in discussione e ripartire da zero sotto diversi punti di vista ma che sono certo mi farà crescere dal punto di vista professionale, dal momento che avrò la fortuna di lavorare al fianco di coach Vanoncini la cui esperienza nelle massime categorie della pallacanestro non ha bisogno della mia presentazione. Non rimane altro che lavorare sul campo, l’unica cosa che conta!”.