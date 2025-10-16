Mastro Panettone d’Élite: L’Aquila tra i finalisti

ARCOLE – È entrata nel vivo la prima edizione di Mastro Panettone d’Élite, il concorso nazionale dedicato ai panettoni artigianali di alta gamma promosso da Goloasi, piattaforma fondata da Massimiliano Dell’Aera. Dopo una selezione iniziale che ha coinvolto pasticceri da tutta Italia, sono stati annunciati i finalisti che parteciperanno alla seconda fase: “Mani in pasta”, una prova pratica pensata per valorizzare non solo il prodotto finito, ma anche il processo produttivo e le competenze tecniche degli artigiani.

Dal 3 al 7 novembre, i finalisti realizzeranno i propri lievitati nel laboratorio di Logiudice Forni ad Arcole (Verona), sotto lo sguardo della giuria composta da esperti lievitisti come Aniello Di Caprio, Eustachio Sapone e Vincenzo Faiella.

Tra i finalisti della categoria Tradizionale, spiccano nomi dalla Puglia, Campania, Lazio e Lombardia. Per la categoria Cioccolato, è in gara anche Roberto Catelli di Pasticceria Rò by Caesar (L’Aquila), unico rappresentante abruzzese, accanto a professionisti di Puglia, Campania e Marche.

I vincitori saranno proclamati l’11 novembre a Villa Arvedi (Verona), dove i panettoni realizzati nella settimana precedente saranno valutati dalla stessa giuria tecnica.

Goloasi, promotore dell’iniziativa, si conferma punto di riferimento per la valorizzazione della pasticceria artigianale italiana, offrendo visibilità e opportunità di crescita ai professionisti del settore.