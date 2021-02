Masci, incontro odierno con i vertici della Banca BPB: ecco come è andata

Il sindaco di Pescara: “sono favorevole e disponibile a un confronto costruttivo e propositivo, per essere al fianco di chi dimostra di voler puntare ancora su Pescara e sull’Abruzzo”

PESCARA – Partecipando in videoconferenza all’incontro con i vertici della Banca Popolare di Bari, convocato dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto (anche in qualità di Presidente regionale ANCI) presso l’Auditorium del Parco della Scienza, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha rimarcato la posizione dell’amministrazione in merito alla salvaguardia degli sportelli dell’Istituto di credito sul territorio provinciale e regionale.

“È oltremodo importante, in particolare in questa fase di emergenza sanitaria – ha detto il sindaco Masci – che la BPB dimostri un’apertura verso la riorganizzazione della sua presenza in Abruzzo, dove conta un numero rilevante di sportelli, circa il 33 per cento del totale. Ho più volte rimarcato, anche in precedenti occasioni, come l’istituto di credito abbia assunto nel tempo un carattere che va ben oltre il profilo economico, tanto da rivestire oggi un ruolo di primo piano per la tenuta del nostro tessuto produttivo, fatto di piccole e piccolissime imprese, ma anche sotto il profilo sociale. Ho invitato l’amministratore delegato e il direttore della Bpb a Pescara; sono favorevole e disponibile a un confronto costruttivo e propositivo, per essere al fianco di chi dimostra di voler puntare ancora su Pescara e sull’Abruzzo. Auspico quindi che si possa davvero voltare pagina nell’interesse dell’istituto e delle centinaia di lavoratori che oggi sono in forza alla BPB”.