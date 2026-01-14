Marsilio a Martinsicuro: nuove scogliere, porto turistico e ciclovia Adriatica

MARTINSICURO – Giornata di sopralluoghi quella del 13 gennaio sul territorio teramano per il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici e Difesa del Suolo Umberto D’Annuntiis. La visita ha toccato diversi punti strategici di Martinsicuro, alla presenza del sindaco Massimo Vagnoni, del consigliere regionale Emiliano Di Matteo e di numerosi amministratori locali.

Durante l’incontro, Marsilio ha evidenziato l’importanza degli interventi avviati dalla Regione per la protezione delle spiagge e il ripristino dell’arenile lungo la costa teramana.

«Il motopontone ha iniziato a posizionare le prime scogliere – ha dichiarato Marsilio – e il lavoro proseguirà fino ad Alba Adriatica, con ulteriori rifiniture che permetteranno di riportare l’arenile a un livello soddisfacente anche a Villarosa di Martinsicuro».

Il presidente ha sottolineato come l’intervento rientri in una strategia più ampia che coinvolge tutti i comuni costieri abruzzesi, da nord a sud, con una programmazione definita e finanziamenti significativi. L’obiettivo è garantire stabilità e sicurezza a uno dei settori chiave dell’economia regionale: il turismo balneare.

Progetto di rilancio del porticciolo di Martinsicuro

La visita è poi proseguita nell’area retrostante il porticciolo, da anni insabbiato e inutilizzabile. Marsilio ha annunciato che, grazie all’Accordo di Coesione, sono stati finanziati la progettazione e la futura realizzazione di un porticciolo turistico, infrastruttura strategica per una zona in forte espansione.

«Questo luogo rivivrà – ha spiegato –. Una volta completato l’intervento preliminare, partiranno i lavori per il porto. Nel frattempo si sta lavorando alla progettazione per dare finalmente un futuro a un’opera attesa da decenni».

Ciclovia Adriatica e collegamento con le Marche

Tra gli interventi illustrati, anche il completamento della pista ciclabile fino al ponte sul Tronto, dove è già attivo un cantiere. Il progetto prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale che collegherà la costa abruzzese con quella marchigiana, ricucendo un tratto fondamentale della Ciclovia Adriatica, una delle più importanti infrastrutture turistiche d’Italia.

Una trasformazione attesa da anni

«Queste opere – ha concluso Marsilio – trasformeranno un’area rimasta troppo a lungo abbandonata, nonostante le sue enormi potenzialità turistiche, paesaggistiche ed economiche. Stiamo creando le condizioni per farla finalmente decollare».