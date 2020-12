Mario Polidori imprenditore di successo nel New Jersey e con il suo libro

“My Path to an American Dream” il nome del volume. Fu grande testimone della nostra emigrazione. Era nato a Tollo, in provincia di Chieti, nel 1923

TOLLO – Mario Polidori nacque a Tollo, in provincia di Chieti, il 1 settembre del 1923, da Nicola (trentenne “proprietario” – figlio di Giuseppe e Carmela Radica) e da Filomena Evangelista (trentenne “contadina” – vedova di Antonio Del Zoppo, di Poggiofiorito, morto, nel 1915, durante la Prima Guerra Mondiale – figlia di Domenico e Camilla Di Biase). I genitori di Mario, si erano sposati a Tollo il 25 marzo del 1920, ebbero altri due figli: Ettore ed Edo. Nel 1936 Mario decise di tentare il “sogno americano” e, partendo con tutta la sua famiglia, arrivò ad “Ellis Island” sulla nave “Vulcania”. Si stabilirono in una fattoria nella città di Orange in Pennsylvania. Mario, durante la seconda guerra mondiale, prestò servizio nell’esercito degli Stati Uniti sotto la guida del generale George Smith Patton.

Di quella esperienza raccontò e scrisse tantissimo. Dopo il ritorno dal conflitto mondiale lavorò per due aziende manifatturiere la “RCA” e la “Cambell’s Soup” di Camden nel New Jersey. Contemporaneamente, per otto anni, frequentò la scuola serale della “Drexel University” conseguendo la laurea in ingegneria. In seguito fece una brillante carriera ingegneristica lavorando per la “Aircraft Marine Products” dove progettò e brevettò il primo connettore a pressione a cuneo per applicazioni di utilità (chiamato “Polidori Clamp”). Fondò infine la sua azienda di produzione di grande successo: la “Connector Products Inc.”.

Nella gestione dell’azienda fu poi affiancato dall’unico figlio Thomas Paul (deceduto a 64 anni nel 2011 e nato dal matrimonio con Jessica “Jesse” Adamo – morta nel 2012). Nel 2006 Mario scritte la sua autobiografia, “My Path to an American Dream” (nel libro utilizzando le sue esperienze d’infanzia, la sua storia di emigrante e le esperienze acquisite nel corso degli anni volle rivelare la storia della sua vita e la ricerca, poi realizzata, del suo “sogno americano”). Mario Polidori è morto, a 97 anni, il 19 settembre 2020.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”