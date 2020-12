Scosse giovanili di solidarietà, diretta streaming dal 10 al 12 dicembre

Youthquakes of Solidarity in diretta streaming sulle pagine Facebook di Movimentazioni Aps, Ass. Vicolocorto e Ass. Kora, ARCS Culture Solidali, in condivisione sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Pescara

PESCARA – Comune di Pescara, capofila del progetto, Movimentazioni Aps e ARCS Culture Solidali Aps presentano un programma di incontri istituzionali, approfondimenti, spettacoli e documentari, in streaming dal 10 al 12 dicembre, come evento finale dei progetti di Servizio Volontario Europeo strategico Un terremoto di solidarietà e Youthquake, finanziati dal programma europeo Erasmus Plus e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Tre giorni per raccontare tre anni di progetti di volontariato europeo nelle aree colpite dai fenomeni sismici del 2016-2017 in Italia centrale. Tre anni in cui centinaia di volontarie evolontari da luoghi geograficamente lontani hanno scelto di essere fisicamente al fianco di numerose associazioni, enti locali, persone, collettivi, intellettuali, cittadini che animano, abitano e resistono in quei luoghi e provano a ritessere i fili di comunità solidali.

Tre giorni per riflettere sullo stato dell’arte della ricostruzione, dare voce alle comunità locali, ascoltare le esperienze dei giovani e di tantissime realtà e persone incontrate in questo cammino.

Info su: www.movimentazioni.org/scossedisolidarieta