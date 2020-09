Mariella Nava, Lara Molino intervista la cantautrice [VIDEO]

VASTO – Venerdi, 18 settembre, Nonsolomusica Radio ha riaperto ufficialmente i battenti. La radio web, ideata dalla cantautrice Lara Molino, ha ricominciato le sue attività con sorprendenti interviste, contest fotografici, rubriche di libri e filosofia, nuove canzoni, nuovi autori e cantautori da far conoscere. Ci sarà ancora più spazio per le donne, artiste e non solo. Le iniziative, tantissime, di Nonsolomusica Radio, si possono seguire grazie ai social, alle pagine Facebook e Instagram che dal 3 giugno scorso, data in cui Gianni Morandi ha tenuto a battesimo la radio, sono attive e dense di idee, ospiti, proposte musicali, interviste in diretta.

Il 18 settembre, alle 18:30, in diretta, sulla pagina FB di Nonsolomusica Radio, c’è stata una grande ospite, la cantautrice, compositrice e magnifica pianista, Mariella Nava. Intervistata da Lara Molino hanno dialogato di musica e ripercorso le varie tappe della lunga carriera della Nava, iniziata sin da giovanissima, dal primo brano composto per Gianni Morandi,“Questi figli” a “Spalle al muro”, canzone composta per Renato Zero. E poi tutte le sue partecipazioni a Sanremo e le novità, straordinarie, che la riguardano, nuovi dischi e collaborazioni.

VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=660227411542381&extid=W7UxJynQ8tkePk8r

A settembre torneranno anche le giovani speakers, allieve dell’Associazione Culturale Nonsolomusica, che si impegneranno ad intervistare e far conoscere al pubblico, i loro coetanei, giovanissimi musicisti e cantautori, ad organizzare mini-festival musicali online.