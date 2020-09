Fabio Altitonante nuovo sindaco di Montorio, gli auguri dell’opposizione

Eleonora Magno: “Le più vive congratulazioni al nuovo primo cittadino. Faremo un’opposizione vigile, costruttiva e sempre presente”

MONTORIO AL VOMANO – “Vogliamo ringraziare di cuore gli elettori montoriesi che hanno voluto esprimere il proprio sostegno alla nostra Lista e tutti i cittadini che in queste settimane di campagna elettorale non ci hanno mai fatto mancare il proprio appoggio, dimostrando di apprezzare le nostre idee e il nostro programma per la rinascita di Montorio al Vomano” dichiara il candidato Sindaco della Lista “Montorio Guarda Avanti”, Eleonora Magno.

“Vogliamo fare i nostri sentiti auguri e le più vive congratulazioni al nuovo primo cittadino, Fabio Altitonante, sperando che la grande fiducia che la comunità montoriese gli ha accordato sia adeguatamente corrisposta” prosegue la Magno. “Dall’opposizione in Consiglio Comunale noi vigileremo affinché le mirabolanti promesse fatte da lui e dai suoi candidati in questa campagna elettorale siano mantenute, a partire dalla costante presenza in Municipio promessa e ribadita dal nuovo Sindaco di Montorio”.

“Da parte nostra non ci sottrarremo a una approfondita analisi dell’esito delle urne che ci ha visto soccombere dinanzi agli attacchi concentrici e ben concordati delle due liste di centrodestra con cui ci siamo scontrati” conclude il candidato Sindaco della Lista “Montorio Guarda Avanti”. “Vogliamo sin da ora rassicurare la collettività che ci impegneremo, da subito, per portare in comune il contributo di un’opposizione costruttiva, vigile e sempre presente”.