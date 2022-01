Il Mare d’Inverno 2022 a Pescara: ecco quando si svolgerà

PESCARA – Domenica 30 Gennaio 2022 i volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde Chieti-Pescara torneranno all’opera con il consueto appuntamento del Mare d’Inverno, iniziativa nata nel 1992 e che oggi è arrivata alla sua 31^ edizione. Una vera e propria istituzione che avrà luogo in oltre 20 spiagge italiane.

Giulia Colacicco, Presidente di Fare Verde Chieti-Pescara dichiara: “Oggi, i social sono intasati da foto di mascherine ed altri rifiuti abbandonati sui nostri litorali. É arrivato il momento di agire: ora pi che mai la lotta ai rifiuti abbandonati deve garantire la sopravvivenza di quegli ecosistemi marini che hanno sopportato il peso dell’incuria per troppo tempo. E non solo: l’obiettivo non si limita a una semplice raccolta di rifiuti: l’iniziativa vuole essere l’occasione per coinvolgere i cittadini di tutte le età al rispetto del nostro unico Pianeta”.

L’appuntamento è a Pescara, ore 10:00, presso la Nave di Cascella (lungomare Giacomo Matteotti). I volontari distribuiranno sacchi e guanti per procedere alla raccolta dei rifiuti accumulati sulla spiaggia antistante. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pescara e dall’Assessorato al Demanio, ha ottenuto il riconoscimento della Commissione EU – Rappresentanza per l’Italia e dal Ministero della Transizione Ecologica.