Lavori all’argine nord del fiume Tordino: approvato il progetto definitivo

GIULIANOVA – La giunta comunale ha approvato, nel corso della sua ultima seduta, il progetto definitivo -esecutivo dei lavori che interesseranno l’argine nord del fiume Tordino. Si tratta di un investimento da 400.000 euro, previsto nel Masterplan regionale. Fondi Cipe, infatti, sosterranno finanziariamente l’opera, che consentirà di porre in essere una significativa azione di consolidamento dell’argine del Tordino, sul versante giuliese del fiume. Il progetto è il risultato di una lunga e complessa interlocuzione tra gli uffici comunali ed il Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo. La delibera appena approvata segna infatti il passaggio decisivo e conclusivo di un iter caratterizzato da numerose battute d’arresto. “E’ un intervento atteso da tempo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido – Il consolidamento dell’argine nord del Tordino rappresenta una garanzia importante di tenuta in caso di piena e di mitigazione del rischio di allagamenti, sempre più frequente, specie in primavera ed autunno, a causa dei mutamenti climatici a cui stiamo assistendo.”