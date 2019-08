Marco Togni, a Pescara un podista nel nome della Sclerosi Multipla

Sta percorrendo tutta l’italia per testimoniare a favore di un impegno contro la malattia. Accolto dal sindaco Masci accompagnato dai volontari AISM e dal presidente Vittorio Morganti

PESCARA – Si chiama Marco Togni e finora ha percorso 6000 km. Altrettanti ne dovrà fare per completare il giro d’Italia a piedi e terminare la sua avventura laddove è iniziata: a Genova. É una impresa importante, quella intrapresa da Togni e che oggi lo ha visto fare tappa nel Comune di Pescara, accolto dal Sindaco Carlo Masci. Un’impresa che per obiettivo la testimonianza della lotta contro la Sclerosi Multipla. Ingegnere di 37 anni, Marco Togni è partito da Genova (esattamente dall’area del Ponte Morandi) lo scorso 17 marzo e per ora ha percorso tutto il tratto tirrenico dello Stivale, attraversando 141 comuni. Una media di 25 chilometri al giorno per accendere i riflettori su questa malattia che colpisce mediamente 193-198 ogni 100mila abitanti.

“Per fortuna – ha spiegato il giovane podista – le recenti scoperte scientifiche hanno permesso di rallentare molto questa malattia ma il diritto al lavoro e l’inclusione rimangono due ferite aperte che vorrei porre all’attenzione delle Istituzioni pubbliche”.

Il sindaco Carlo Masci, nel suo ufficio, ha accolto la delegazione formata da Marco Togni, da Vittorio Morganti (presidente) e dai volontari dell’associazione AISM promettendo il massimo impegno a chi è impegnato nel difficile cammino di questa malattia.

Morganti ha consegnato al sindaco l’estratto dello stato di fatto per conoscere la realtà della sclerosi multipla e un’agenda 2014-2020 con gli obiettivi fissati e le attività svolte.

“L’impresa di Marco Togni – ha spiegato Vittorio Morganti – ci dà una mano per far conoscere questo nostro impegno. I centri di riferimento abruzzesi per questa malattia sono gli ospedali di Chieti (1500 persone seguite) e L’Aquila. L’Ospedale civile di Pescara non ha un reparto di neurologia per cui tutti i pazienti vengono dirottati a Chieti. Abbiamo preparato il DTA (un protocollo in cui vengono illustrati la diagnosi, la terapia e l’assistenza da seguire per questa malattia) che è stato recepito a livello di Regione e ora viene sottoposto all’esame delle varie Aziende Sanitarie”.

“Desidero ringraziare pubblicamente l’ing. Marco Togni – ha precisato il sindaco Carlo Masci – per questa straordinaria impresa che lo vedrà sulle strade italiane fino al 30 novembre. Qualsiasi progetto mi troverà sempre d’accordo e accetterò qualsiasi consiglio e suggerimento per poter venire incontro, nell’alveo della normativa, alle esigenze delle associazioni che operano nel campo sociale e sanitario”.