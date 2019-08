Festa di San Donato a Pescara: i divieti alla circolazione

Per il giorno 11 agosto 2019 è stata firmata l’Ordinanza n 411/2019 che vieta al transito tra via San Donato e Strada Colle Renazzo dalle 17 alle 22

PESCARA – In occasione dei festeggiamenti in onore di San Donato, il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n.411 del 02/08/2019 ha istituito il divieto di transito su un tratto di strada di Colle San Donato, tra via San Donato e Strada Colle Renazzo, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 del giorno 11 agosto 2019.

Viene demandato al Comitato Organizzatore dell’Evento di posizionamento di “New Jersey” in corrispondenza degli incroci stradali. Il collocamento di detti manufatti dovrà consentire l’agevole transito di eventuali mezzi di soccorso