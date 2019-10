Maratona Dannunziana 2019: ecco le strade chiuse e i divieti

PESCARA – Centro chiuso, domenica prossima, 20 ottobre, lungo tutto il percorso della Maratona Dannunziana, appuntamento ormai tradizionale per la città di Pescara, che vedrà impegnate, sulle strade del centro e fin oltre il confine con Montesilvano, almeno duemila persone tra atleti e appassionati.

Tutte le strade interessate dell’iniziativa saranno chiuse al traffico, secondo quanto previsto dall’ordinanza, dalle 6 alle 15, o comunque fino al termine della manifestazione. Niente auto dunque in via Nicola Fabrizi, via Ugo Foscolo, lungomare Matteotti, viale della Riviera, via Aldo Moro (prima di via Taro, in comune di Montesilvano), via Muzii, viale Regina Margherita. Il transito sul percorso sarà interdetto “a ogni mezzo di trasporto, compresi cicli e motocicli”. Il comando di Polizia municipale potrà disporre deroghe per situazioni contingenti.

E’ inoltre stabilito, negli stessi orari, il divieto di sosta e di fermata, con rimozione, sul tratto di viale Regina Margherita che va dall’incrocio con via Mazzini all’incrocio con corso Umberto I; sul lato mare di lungomare Matteotti da via Paolucci verso nord fino allo scivolo d’ingresso al Ponte del Mare; su via Papa Giovanni XXIII, lato mare, dall’uscita del Ponte del Mare fino alla rotonda in corrispondenza dell’incrocio su viale Vespucci e sul tratto compreso tra piazza Le Laudi e l’intersezione con via De Titta; sul lato sud del tratto di via Muzii compreso tra viale della Riviera Nord e l’incrocio con viale Regina Margherita.

La chiusura al traffico della zona centrale sarà funzionale anche a una riduzione dei livelli di inquinamento.