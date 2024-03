3° Interamnia Run a Teramo domenica 24 marzo

TERAMO – Sta entrando sempre più nel vivo la stagione della Pretuzi Runners Teramo e l’iniziativa del mese più attesa in seno al sodalizio podistico teramano è la terza edizione dell’Interamnia Run in programma domenica 24 marzo a Teramo.

La corsa podistica, aderente al circuito Piceni&Pretuzi, prenderà il via alle 9:00 dal campo di atletica di via Tripoti con un tracciato che attraverserà tutta la città per circa 10 chilometri. Dopo un giro iniziale nel quartiere Gammarana, ci si dirigerà verso il centro città percorrendo il ponte San Ferdinando. Si salirà per via dei Mille, per poi attraversare piazza Sant’Anna e percorrere tutta via Mario Capuani, corso San Giorgio e corso del Michetti, via Campo Fiera, e via De Albentiis, fino ad imboccare il percorso pedonale del parco fluviale e rientrare all’interno del campo di atletica.

Lungo il percorso sarà allestito un punto di distribuzione acqua e poi un ricco ristoro finale all’arrivo per ritemprare le fatiche degli atleti.

Le iscrizioni sono ancora possibili alla quota di 10 euro (comprensiva di pacco gara) per tramite del sito www.corrimaster.com/areagare entro e non oltre la data del 22 marzo.

Carlo Franchi, presidente della Pretuzi Runners Teramo: “Il clichè è identico alle due precedenti edizioni sia per il percorso che per la logistica. La particolarità di questa gara, che la differenzia dalle altre, è che si parte da un campo di atletica, si attraversa il centro storico e si percorre per un lungo tratto il fiume. È un perfetto abbinamento tra la parte tecnica-sportiva, la promozione del nostro territorio e del centro storico, nonostante l’impegnativo compito a livello organizzativo e di sicurezza da portare avanti nel migliore dei modi”.