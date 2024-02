12° Winter Trail del Monte Labbrone a Trasacco: ecco chi ha vinto

A vincere la gara maschile ha visto Mohammed Lamiri della Plus Ultra; in ambito femminile si é imposta Zoe Pretara della Runners Chieti

TRASACCO – Completo successo ha riportato la dodicesima edizione del Winter Trail del Monte Labbrone. All’altezza della situazione l’organizzazione targata Plus Ultra per questa edizione 2024 del trail che ha soddisfatto pienamente la grande massa di podisti (circa 200) convenuti a Trasacco per allinearsi alla partenza e compiere il tragitto agonistico di 13 chilometri, compresa la scalata del Monte Labbrone fino ad arrivare a quota 1100 metri.

Tenere sempre vivo l’interesse per il mondo podistico in generale, è il segnale della fervida attività del circuito Corri Marsica UISP che è partito con tutti i migliori auspici grazie alla UISP Provinciale di L’Aquila, dando vita alla seconda delle 21 gare in calendario fino ad ottobre inoltrato.

La cronaca della gara maschile ha visto Mohammed Lamiri della Plus Ultra onorare al meglio il fattore campo balzando decisamente in testa, fino a raggiungere da solo il traguardo in tutta scioltezza col tempo di 1.02’32” e una media a chilometro di 4’40”. Con un gap di 1’03” il secondo classificato Mario Capuani dell’Atletica Arce, terzo a 2’26” Carlo Silvagni di Live Your Mountain.

Molto determinata a far sua la vittoria in ambito femminile Zoe Pretara della Runners Chieti (tempo 1.13’56” e media a chilometro di 5’31”), alle sue spalle Chiara Benedetti dell’Atletica Abruzzo L’Aquila e Federica Pelosi della Top Trail.

Per gli organizzatori capitanati da Alvise Di Salvatore, il Winter Trail del Monte Labbrone ha ampiamente superato il rodaggio del primo decennio e continua ad essere un motivo di interesse e di richiamo per coloro che praticano le corse in montagna.

Classifica su Digital Race https://www.digitalrace.it/file_class/1164bclass_gen.pdf

VINCITORI DI CATEGORIA

F23: Irene Anselmi (Ufens Aequa Trail)

F35: Ilaria Tersigni (Romatletica)

F40: Arianna Flammini (Plus Ultra)

F45: Luisella Masciangelo (Let’s Run for Solidarity)

F50: Cristiana Vignola (Rifondazione Podistica)

F55: Lorella Bozzelli (Runners Chieti)

F60: Anna Felicita Polsinelli (Polisportiva Ciociara Antonio Fava)

F70: Cecilia Martha Arroyave (Plus Ultra)

M16-22: Cosmo D’Orazio (Progetto Running)

M23: Jack Perugini (Polisportiva Servigliano)

M35: Roberto Tirabasso (Polisportiva Servigliano)

M40: Cristian Iezzi (Atletica Val Tavo)

M45: Tonino Di Girolamo (Ufens Aequa Trail)

M50: Massimo D’Emidio (Sabina Marathon Club)

M55: Franco Cambise (Asd Plus Ultra)

M60: Mauro Volpe (Atletica Abruzzo L’Aquila)

M65: Fabrizio Sebastiani (Runners Chieti)

M70: Angelo Cotturone (Gruppo Sportivo Celano)

CLASSIFICA SOCIETA’ PER NUMERO DI ARRIVATI

1) Plus Ultra 16

2) Ernica Veroli 14

3) Progetto Running 10

4) Briganti d’Abruzzo 9

5) Polisportiva Ciociara Antonio Fava 9