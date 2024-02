Massimo Petronio investito della carica di Presidente dell’Asd Lupi d’Abruzzo

La cerimonia di investitura dello specialista di ultramaratona avverrà presso il Ristorante La Masseria ad Atessa il 18 febbraio

ATESSA – Tanti sacrifici per ottenere grandi soddisfazioni, senza mai rinunciare alla sua passione per la corsa podistica, tirando fuori l’orgoglio personale, il coraggio e la voglia di mettersi in gioco.

È il ritratto di Massimo Petronio, podista di Atessa in forza all’Asd Lupi d’Abruzzo ma anche specialista di ultramaratona con la casacca della Manoppello Sogeda.

A suo favore il palmares nelle gare di ultramaratona IUTA (acronimo di Associazione Italiana Ultramaratona e Trail) è condito dalla pregevole conquista del titolo di campione nazionale di società con la Manoppello Sogeda ottenuto in Lombardia a Cinisello Balsamo nel mese di dicembre 2023. Nello stesso anno altri allori sono arrivati nella Tuscany Crossing in Toscana, nella Ultra Serra di Celano, nella 8 Ore a Treglio (Correre sulle Orme di San Francesco) con la conquista del titolo nazionale su strada, alla 8 Ore Ultra Beach a Pescara con un altro titolo nazionale, oltre a vincere un altro campionato nazionale nella specialità 6 Ore a Palagiano in Puglia sempre su strada e la 24 Ore di Lavello in Basilicata, appuntamenti nei quali è riuscito ad estrapolare il meglio delle sue validissime capacità tecniche e di resistenza.

Massimo Petronio: “Certi successi si possono cogliere soltanto coniugando passione e allenamento. I sacrifici alla lunga pagano, lotto fino alla fine per ottenere il massimo e per arrivare a questi risultati non ci si inventa niente”.

Nel novembre 2023 l’investitura della carica di nuovo presidente dell’Asd I Lupi d’Abruzzo che festeggia in questo 2024 il suo 43°compleanno e proprio questa ricorrenza sarà al centro della festa sociale del sodalizio podistico della Val di Sangro che avrà luogo domenica 18 febbraio presso il ristorante La Masseria. L’occasione nella quale fare il punto sull’attività e maggiormente sui preparativi per la Podistica delle Contrade il 25 aprile e il Memorial Duilio Fornarola che si sposterà al 22 giugno e farà ritorno in pieno centro ad Atessa.