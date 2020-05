Il sottosegretario Manzella ospite alla diretta del Pd Abruzzo

Fina: “Raccogliere suggerimenti, indicare possibili miglioramenti, comprendere assieme le migliori strategie di valorizzazione delle risorse e degli strumenti a disposizione”

REGIONE – Si svolgerà domani venerdì 22 maggio a partire dalle 18.30 l’incontro, in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico abruzzese, con Gian Paolo Manzella, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico. Vi prenderanno parte anche rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese e degli enti locali.

“Un’opportunità – la definisce il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina – per uscire dalla confusione di questi giorni e per informare i cittadini su cose concrete. Il contrario di chi fa prevalere sempre gli interessi partitici nazionali, in primis quelli della Lega e di Fratelli d’Italia, i quali hanno creato propaganda con false osservazioni sui provvedimenti e sulle misure del decreto rilancio. Parliamo invece delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, dell’accesso al credito, delle misure specifiche per settori sensibili come il bonus turismo, poi il supporto alla ricapitalizzazione delle aziende, l’ecobonus, il sismabonus, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, la cancellazione del saldo 2019 e dell’acconto 2020 dell’Irap, i contributi a fondo perduto per chi ha subito un calo del fatturato. Non ci interessa rispondere alla propaganda con altra propaganda, piuttosto vogliamo ragionare con chi – lavoratori, imprese, enti locali – porta sulle spalle più di tutti la responsabilità della ripartenza della nostra regione. Raccogliere suggerimenti, indicare possibili miglioramenti, comprendere assieme le migliori strategie di valorizzazione delle risorse e degli strumenti a disposizione”.