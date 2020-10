Manutenzione Ponte Flaiano, lavori sospesi anche il 2 novembre 2020

Mascia: “Sono state eseguite le operazioni di deceratura e ora saranno effettate le regolazioni della tesatura dei dieci stralli del ponte”

PESCARA – Saranno sospese anche lunedì, oltre che sabato e domenica, le operazioni di manutenzione straordinaria del Ponte Flaiano. I lavori, eseguiti dalla Di Vincenzo Dino & C, riprenderanno regolarmente martedì 3 novembre. Questo per eliminare i disagi in giorni delicati per la viabilità, quali sono quelli della commemorazione dei defunti.

La possibilità di effettuare la pausa, suggerita dal consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale, è emersa nel corso del sopralluogo che l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, ha effettuato questa mattina.

“Fino ad ora il cronoprogramma dei lavori sta rispettando perfettamente i tempi previsti – afferma l’assessore – così come ci è stato assicurato dal direttore tecnico, Tonino Parente. Sono state eseguite le operazioni di deceratura e ora saranno effettate le regolazioni della tesatura dei dieci stralli del ponte. Si tratta, è bene chiarirlo, di interventi che devono essere effettuati con particolari condizioni ambientali, sia dal punto di vita delle temperature che delle vibrazioni. In sostanza vanno rispettati i livelli climatici del periodo in cui l’opera è stata settata e va evitato il passaggio di quei mezzi che, con il loro peso, solleciterebbero eccessivamente la struttura alterando le misurazioni. La manutenzione doveva essere effettuata tra marzo e aprile e, nell’impossibilità di eseguirla in quel periodo, è stata spostata alla settimana in corso e alla prossima, proprio per la necessità di tenere conto di questi fattori”.

Ricordiamo che il provvedimento di chiusura totale del ponte avrà efficacia, dal 3 al 6 novembre, con orario 9,30-17,30; per il resto della giornata ci sarà solo un restringimento di carreggiata, proprio per limitare i disagi al traffico negli orari di punta.