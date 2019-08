Finalissima della gara di cucina domani a le Cafè Les Paillotes

PESCARA – C’è grande attesa per la finalissima della gara di cucina di Cafè Les Paillotes che si terrà domani sera, martedì 27 agosto alle ore 21. La competizione estiva più avvincente della riviera abruzzese si prepara ad eleggere il migliore chef amatoriale che si porterà a casa, oltre al titolo, un premio di ben mille euro in buoni spesa. Cinquecento andranno invece al secondo classificato e 250 al terzo. Le coppie di aspiranti chef che si contenderanno il podio sono: Stefano Porreca e Lorena Ciampi; Nicolino e Federica Di Loreto; Tonino Croce ed Ettore De Nardis.

Il livello dei cuochi amatoriali e delle loro creazioni sarà altissimo, con piatti sempre più elaborati e differenti metodi di cottura. La protagonista incontrastata della serata sarà come sempre la pasta De Cecco. I finalisti cucineranno le loro ricette in una cucina professionale sulla spiaggia, a giudicarli sarà la giuria composta da Ciro Mastella, consigliere della Corte d’Appello dell’Aquila, il magistrato Italo Radoccia, l’imprenditrice Stefania Bosco, l’architetto Ubaldo Nappi, il chirurgo estetico Cristina Napoleone e il dirigente psicologo della Asl di Pescara Moreno Di Pietrantonio.

Per assistere alla gara e sostenere gli aspiranti chef, è possibile cenare in riva al mare col seguente menù al costo di 20 euro: ball di baccalà; paccheri rigati al sugo di scampi; salmone su purea di zucchine alla scapece; e infine, il dessert. Per info e prenotazioni, chiamare lo 085/61809.