Manoppello, si è svolto oggi il corso di formazione “MePa in pratica”

MANOPPELLO – Uno dei primi incontri dedicati alla formazione in presenza post emergenza sanitaria promosso da una pubblica amministrazione. Si è svolto oggi a Manoppello, nella sala Wojtyla, il corso “MePa in pratica: come gestire gli affidamenti diretti e le procedure negoziate” tenuto dal dottor Luca Leccisotti, Comandante di Polizia Locale e formatore del personale della Pubblica Amministrazione e promosso dalla MyO EDK.

Sono stati 19 i dipendenti del Comune di Manoppello coinvolti nel corso sulla gestione degli acquisti sulla piattaforma elettronica a cui si è chiesto di dare un taglio pratico. Dall’indagine di mercato nel MEPA alla verifica dei prezzi, dalla ricerca degli articoli, all’individuazione dei Fornitori passando per la normativa in materia e il codice degli appalti pubblici e molto altro, i dipendenti del Comune di Manoppello hanno preso parte al corso, della durata di 8 ore, con entusiasmo ed interesse.

“In una giungla normativa che cambia continuamente, riteniamo importante promuovere corsi di formazione per i nostri dipendenti – ha detto stamane il primo cittadino Giorgio De Luca, in occasione dell’avvio dei lavori –. Colgo l’occasione per ringraziare insieme al dottor Leccisotti anche tutti i partecipanti i dipendenti del Comune che in questa emergenza hanno dimostrato e stanno dimostrando una grande dedizione e uno straordinario impegno. Un gioco di squadra in cui tutti, in modalità e con compiti diversi”.