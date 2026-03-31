Maltempo in Abruzzo, Anas chiude un tratto della statale 487: neve intensa a Sant’Eufemia a Maiella

CARAMANICO TERME – La forte ondata di maltempo che sta interessando l’Abruzzo ha reso necessaria la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 487 “di Caramanico Terme”. Lo comunica Anas, spiegando che il provvedimento riguarda la sezione compresa tra il km 47,900 e il km 29,300, nel territorio di Sant’Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara.

Le intense precipitazioni nevose delle ultime ore hanno reso impraticabile la carreggiata, imponendo un intervento immediato per garantire la sicurezza degli automobilisti. Sul posto sono presenti le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di pulizia e ripristino, con l’obiettivo di riaprire la strada nel più breve tempo possibile.

L’azienda del Gruppo FS rinnova inoltre il proprio appello alla prudenza, ricordando le campagne di sensibilizzazione “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” e “Guida e Basta!”. Per informazioni aggiornate sulla viabilità è attivo il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.