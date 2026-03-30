Allerta meteo in Abruzzo il 31 marzo: venti forti, neve e calo termico

REGIONE – La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per martedì 31 marzo 2026, con particolare attenzione alle regioni del Centro-Sud e, in modo significativo, all’Abruzzo. L’allerta riguarda venti forti, nevicate e un marcato calo delle temperature, fenomeni legati a una configurazione atmosferica caratterizzata da una bassa pressione sui mari occidentali italiani e da correnti fredde provenienti dai Balcani, responsabili del peggioramento atteso nelle prossime ore.

Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, le regioni maggiormente coinvolte saranno Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, insieme ad alcuni settori di Campania e Sicilia. L’avviso prevede, dalle prime ore di martedì, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, che interesseranno anche Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Molise.

In Abruzzo sono attese raffiche intense, un deciso calo termico e nevicate fino alle quote di alta collina, soprattutto lungo il versante adriatico. Le condizioni meteo potrebbero determinare criticità per la viabilità, disagi nei centri urbani e possibili interruzioni dei servizi nelle aree più esposte.

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando attenzione agli spostamenti, alle strutture esposte al vento e alle zone soggette a gelate o precipitazioni nevose. Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi nel corso della giornata in base all’evoluzione del quadro meteorologico.