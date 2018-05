Maltattack 2018: disposizioni per la viabilità

CHIETI – L’Assessore al Traffico e Viabilità, Mario Colantonio, rende noto che, in occasione della manifestazione Maltattack 2018 che si svolgerà sabato 12 maggio in Piazza S. Giustino, sono state disposte le seguenti limitazioni al transito veicolare:

Istituzione del divieto di sosta dalle ore 14 del 12 maggio alle ore 3.00 del 13 maggio nei seguenti tratti viari: via Arniense dall’intersezione con via C. Battisti a via dei Crociferi; via Toppi; Corso Marrucino nell’area antistante la sede comunale e nel tratto tra l’intersezione con piazza Valignani con via Arniense; nelle traverse del tratto di corso Marrucino ricadente nella ZTL B3; via Viaggi, Largo De Laurentiis; Piazza Templi Romani, Via M.V. Marcello; Largo Barbella; via dei Domenicani; via Vicentini; via Lanciani; via Vitocolonna; Largo S. Gaetano;

Istituzione del transito veicolare in Corso Marrucino dall’intersezione con piazza Trento e Trieste all’intersezione con via Arniense, piazza Valignani e nelle strade indicate al punto precedente dalle ore 20.00 del 12 maggio alle ore 3.00 del giorno successivo con obbligo di svolta a destra verso via Priscilla per i veicoli provenienti da via dei Vezzi e di svolta a sinistra verso piazza Matteotti per quelli provenienti da via Arniense;

Istituzione di alcuni stalli di sosta provvisori riservati ai disabili in Largo Cavallerizza nei parcheggi prospicienti il Tribunale, dalle ore 14.00 del 12 maggio alle ore 3.00 del 13 maggio;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione in piazza S. Giustino e in via Arcivescovado dalle ore 4.00 del 13 maggio alle ore 10.00 del 14 maggio;

Istituzione del divieto di transito veicolare in via Pollione, Piazza S. Giustino e via Arcivescovado dalle ore 4.01 del 13 maggio alle ore 10.00 del 14 maggio.