Giro d’Italia: domenica 13 maggio arrivo a Campo Imperatore

L’AQUILA – In vista dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Campo Imperatore di domenica 13 maggio il Comune dell’Aquila rende noto che, a seguito della riunione tenuta in Prefettura nel pomeriggio di mercoledì, verrà predisposta la chiusura al traffico veicolare della strada che conduce dal bivio situato nei pressi dei cosiddetti ruderi di Sant’Egidio (nelle vicinanze della Fossa di Paganica) fino al piazzale di Campo Imperatore già da sabato 12 maggio.

Il resto delle strade interdette al transito delle auto è contenuto nell’ordinanza emessa dal Prefetto, che, come già annunciato dall’ufficio Stampa della Prefettura, è pubblicata sul sito internet istituzionale, a questo indirizzo http://www.prefettura.it/laquila/download.php?coming=Y29udGVudXRpL1VmZmljaW9fY2lyY29sYXppb25lX2VfdHJhZmZpY28tMTA4NzkuaHRt&f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzExODgvZ2lyb19kLWl0YWxpYV8yMDE4X2Jpcy5wZGY=&id_sito=1188&s=download.php .

Per raggiungere Campo Imperatore si potrà utilizzare la funivia. A tal proposito si informa che sarà possibile acquistare il ticket in prevendita (fino a sabato 12 maggio) sia all’Infopoint alla Fontana Luminosa sia alla biglietteria a Fonte Cerreto con i seguenti prezzi: adulti 10 euro, ragazzi fino a 18 anni 5 euro, bambini fino a 6 anni gratis. Per la vendita domenicale dei biglietti i prezzi sono 13 euro adulti, 7 euro per giovani fino a 18 anni, gratis per i bambini fino a 6 anni. Il biglietto per la sola discesa avrà il costo di dieci euro.

In considerazione della straordinarietà dell’evento, che ha portato all’illuminazione serale con luci rosa della Fontana Luminosa, della Fontana delle 99 cannelle e della Basilica di Collemaggio, l’Infopoint della Fontana Luminosa sarà aperto oggi fino alle 21; domani, venerdì 11, e dopodomani, sabato 12 maggio, sarà operativo ininterrottamente dalle 9 alle 21; domenica 13 maggio, infine, dalle 9 alle 13.

L’arrivo della tappa è previsto attorno alle 17. La funivia comincerà le corse non stop verso Campo Imperatore a partire dalle 8 di domenica. Le prime corse a scendere verso la base di Fonte Cerreto, dopo il termine della gara, saranno riservate ad atleti e staff del Giro. Per il deflusso dei partecipanti ed appassionati la funivia effettuerà, anche in questo caso, corse non stop ma è possibile che, in virtù della portata oraria che si attesta attorno alle 500 persone, si formino delle code che comporteranno dei tempi di attesa che potrebbero risultare anche lunghi. Si invitano, pertanto, le persone che hanno intenzione di recarsi in quota di dotarsi di un abbigliamento adeguato, in considerazione della possibilità di precipitazioni con conseguente abbassamento delle temperature. In ogni caso, fino al termine del deflusso delle persone, il bar della taverna dell’albergo e l’ostello rimarranno aperti al pubblico.