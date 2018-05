Majko Pandeli in visita al Comune di Pescara

Il ministro albanese oggi a Palazzo di Città dove è stato ricevuto dal sindaco Alessandrini e dal sindaco di Tollo, Angelo Radica

PESCARA – Oggi, lunedì 14 maggio, visita istituzionale al Comune di Pescara della delegazione guidata dal Ministro di Stato per la Diaspora Albanese Majko Pandeli, che è stato ricevuto dal sindaco Marco Alessandrini, insieme al sindaco di Tollo Angelo Radica.

L’attuale governo albanese sta attuando una serie di riforme strutturali per consentire l’adesione dell’Albania all’Unione europea. In questo percorso, uno dei filoni principali è quello della strutturazione del rapporto con l’emigrazione, a partire dall’Italia che è il primo partner dell’Albania in Europa e il Paese che ospita la più grande comunità albanese che vive e lavora fuori dai confini nazionali.

Tematiche che Pandeli ha condiviso con la Regione Abruzzo, dove il ministro, già Premier dell’Albania, è stato ricevuto dal presidente Luciano D’Alfonso che ha sottolineato come l’integrazione abbia portato tanti immigrati in posizioni di rilievo nella nostra società, arrivando a ricoprire incarichi di prestigio anche nelle organizzazioni imprenditoriali.

Tra gli appuntamenti in programma anche quello annuale da organizzare a Villa Badessa di Rosciano (primo insediamento storico albanese nella nostra regione), a cui invitare tutti gli albanesi che vivono e lavorano in Abruzzo. Si è discusso anche del ripristino dei collegamenti aerei tra Pescara e Tirana, per i quali la Saga (società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo) ha già avviato una trattativa con alcuni operatori interessati a coprire la rotta.