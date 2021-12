Luminarie Natale a Giulianova, il comune ringrazia “Braci & Grani”

GIULIANOVA – L’ Amministrazione comunale ringrazia i titolari del ristorante “Braci & Grani” per aver contribuito al progetto di illuminazione che sta rendendo più bella la città durante le Feste. L’assessore Marco Di Carlo: “Siamo riconoscenti ai titolari di “Braci & Grani” e a tutti i privati che, in vario modo, hanno condiviso il nostro impegno”.

L’ assessore Marco Di Carlo ringrazia, a proprio nome e per conto dell’ Amministrazione comunale, i privati che hanno contribuito all’illuminazione artistica che rallegra la città in questi giorni di festa. “E’ anche grazie a loro – ha commentato- se Giulianova è così accogliente. Era nostra intenzione renderla il più possibile vicina, anche nell’aspetto, a quel clima di positività e serenità proprio del periodo natalizio. Ai privati che hanno scelto di condividere parte di questo impegno esprimo la nostra riconoscenza e, in particolare, ringrazio Carlo, Luca e Walter, titolari di “Braci & Grani”, per aver generosamente donato l’albero luminoso che fa più bella e suggestiva piazza Fosse Ardeatine, cuore del Lido”.