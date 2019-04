Luiss, Giornata di Orientamento 2019 a L’Aquila con Confindustria

Podda: “L’adeguatezza delle professionalità all’interno delle aziende è fondamentale. Le imprese hanno necessità di personale sempre più qualificato”

L’AQUILA – La Luiss, Libera università degli studi Guido Carli, e Confindustria L’Aquila Abruzzo interno organizzano una giornata di orientamento rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia dell’Aquila e alle loro famiglie. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile, alle 16, nella sala di convegni di Confindustria, nel nucleo industriale di Pile, all’Aquila. L’incontro è aperto a tutti i licei della provincia e propone una riflessione sul mondo universitario, la presentazione dell’offerta formativa, della prossima prova di ammissione all’anno accademico 2019/2020, oltre all’illustrazione delle Summer School in programma la prossima estate.

PROGRAMMA

In programma prevede, in dettaglio, alle 15,45 l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, alle 16 la presentazione dell’Università Luiss Guido Carli, alle 16,45 l’illustrazione della Luiss Summer School, alle 17,30 la sessione di Q&A per studenti e famiglie e alle 18,15 il concorso per l’assegnazione della borsa di studio Summer school. La tappa aquilana è una delle 17 organizzate in diverse città italiane tra marzo e aprile.

“L’adeguatezza delle professionalità all’interno delle aziende è fondamentale”, spiega Riccardo Podda, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo interno, “le imprese hanno necessità di personale sempre più qualificato nell’ottiva di un mercato globale fortemente concorrenziale. Ciò presuppone un legame con centri di formazione specifici quali la Luiss, di livello molto elevato. Il ruolo di Confindustria”, afferma il presidente, “è di cerniera, di corpo intermedio tra la società, il mondo universitario e le istituzioni scolastiche. La Luiss ha un canale privilegiato con Confindustria: i curricula dei laureati dell’Università Guido Carli vengono visionati e valutati da un parterre importante di aziende di Confindustria. I Centri di formazione, ijn tal senso, alimentano la linea delle assunzioni delle aziende, sempre più alla ricerca di profili professionali di altissima caratura”.