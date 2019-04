Donna e Rinascita, concorso fotografico a Teramo: come partecipare

Deadline consegna foto prevista per il 30 maggio 2019, il 14 giugno in programma presso lo Spazio Espositivo in via Nicola Palma la premiazione dei vincitori

TERAMO – In collaborazione con Donna Summer 2019 (una kermesse artistica tutta al femminile in programma a giugno a Teramo, organizzata dall’associazione Big Match) il Centro Antiviolenza La Fenice promuove il concorso fotografico Donna e Rinascita a cura di Emanuela Amadio, docente di fotografia e founder di Case di Fotografia.

Il concorso fotografico vuole focalizzarsi sulle immagini positive legate alla donna e, in particolare, sul processo di rinascita vissuto dalle donne che frequentano il centro antiviolenza. In un alternarsi costante di visioni positive e negative, veicolate dai media, obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in evidenza la possibilità, per le donne vittime di violenza, di intraprendere una strada di rinascita e di ritorno alla vita.

Alle immagini si vuole affidare un messaggio importante: per arginare il fenomeno della violenza sulle donne è innanzitutto necessario riconoscere l’esistenza di un mondo femminile e contribuire a una diffusione positiva di quest’ultimo, lontano da pensieri e idee stereotipati.

COME PARTECIPARE

La call è aperta a tutti, fotografi professionisti, fotoamatori e appassionati di fotografia, dalle 00:00 dell’8 aprile alle 23:59 del 30 maggio 2019. La partecipazione al concorso è gratuita e prevede l’assegnazione di 3 premi. La premiazione dei vincitori avverrà il 14 giugno 2019 alle ore 18:30 presso lo Spazio Espositivo in via Nicola Palma, Teramo, dove sarà allestita per l’occasione una mostra di tutte le fotografie finaliste che sarà possibile visitare gratuitamente per tutto il mese di giugno, nelle date indicate: 14-15-16 | 20-21-22-23 | 27-28-29-30 dalle 18:00 alle 22:00.

La giuria sarà composta da tre fotografi professionisti: Maurizio Anselmi, di origine teramane, Fabio Moscatelli, fotografo romano e ospite della serata, ed Emanuela Amadio, founder di Case di fotografia.

Social media partner dell’evento le community IG Abruzzo, IG L’Aquila, IG Teramo, Volgo Teramo, Volgo Abruzzo, IG Chieti, IG Pescara.

Maggiori informazioni sulle attività organizzate da Emanuela Amadio, curatrice del concorso, sono disponibili su:

http://www.casedifotografia.com/donna-rinascita/

www.facebook.com/casedifotografia