Chieti, al Museo La Civitella il reading “Luigi, figlio del Caos”: ecco quando

Il reading poetico musicale liberamente tratto dalle opere di Luigi Pirandello andrà in scena la sera del 6 agosto

CHIETI – ​​Venerdì 6 agosto il Museo Archeologico Nazionale – la Civitella resterà aperto in via straordinaria anche dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Per l’occasione alle ore 21:30 avrà luogo- presso la Sala Frontoni – Luigi, figlio del Caos, reading poetico musicale liberamente tratto dalle opere di Luigi Pirandello

Lo spettacolo propone un breve viaggio alla scoperta di un grande autore della letteratura italiana, delle sue opere, del suo stile, della sua storia e dei suoi luoghi, a poco più di 150 anni dalla sua nascita.

Si ripercorreranno le tappe della sua vita, attraverso la selezione e il libero riadattamento di passi tratti dalle opere principali del repertorio pirandelliano: dalla poesia alla narrativa, dai saggi al teatro.

La lettura sarà accompagnata dalla voce del pianoforte con un delicato mix di brani classici e contemporanei, tra innovazione e tradizione, che sposano con entusiasmo la poetica pirandelliana.

Performance a cura di Emanuela Dimaggio – Spesso a cuore e picche trio – voce recitante e danza; Kristine Maria Rapino – voce recitante e Mimmo Speranza al pianoforte​