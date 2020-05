Luco dei Marsi, lavori nel centro storico: ecco dove [FOTO]

De Rosa: “Questa area storica in particolare, con la sua architettura caratteristica, e i tanti angoli incantevoli e sorprendenti“

LUCO DEI MARSI – Sono iniziati nella giornata di ieri i lavori di rifacimento di via Conte Berardo, in una delle zone storiche più belle e suggestive del paese. Le attività interesseranno l’area da piazza delle Campane fino all’incrocio con via Santa Maria e un tratto di via Roma, e sono parte di un più ampio programma dedicato ai lavori pubblici, già avviato con la realizzazione di diverse opere, che prevede ulteriori step già nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

“É una grande soddisfazione per noi aver potuto dare corso a questi lavori”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Non solo perché onoriamo l’impegno assunto con i cittadini che ci hanno dato fiducia, ma anche perché è un vero piacere vedere via via tornare a nuova luce delle zone che sono dei gioielli del nostro territorio. Questa area storica in particolare, con la sua architettura caratteristica, e i tanti angoli incantevoli e sorprendenti, è davvero suggestiva. Ripristinare la sicurezza e l’integrità delle infrastrutture aggiunge un tassello importante al disegno di valorizzazione che portiamo avanti, in tempi normali, anche attraverso le tante iniziative culturali, un progetto che deve obbligatoriamente passare attraverso una opera preliminare di risanamento di un tessuto lasciato per anni e anni nell’incuria. Fortunatamente, malgrado la pandemia, il lavoro procede e speriamo di poter riprendere presto anche le attività di promozione del territorio, in particolare con lo sviluppo dei progetti messi in cantiere e avviati in questi due anni”.

L’Amministrazione ringrazia l’Ufficio tecnico comunale che sta lavorando senza sosta e con grande professionalità e i tanti cittadini per il supporto e i contributi in suggerimenti e indicazioni, sempre preziosi.