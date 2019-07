Tutti a Teatro estate 2019 a Città Sant’Angelo: i primi appuntamenti

CITTÁ SANT’ANGELO – Arriva anche a Città Sant’Angelo Tutti a Teatro estate la rassegna estiva dedicata al Teatro Ragazzi dal Florian Metateatro, grazie alla collaborazione con il Comune di Città S.Angelo, collaborazione già avviata proficuamente dallo scorso anno con il progetto OIKOS-Residenza per Artisti col sostegno di Regione Abruzzo e del MiBAC-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Tante le compagnie che si alterneranno sul palco del Teatro Comunale per arricchire il programma estivo di spettacoli ironici, divertenti ed istruttivi, per grandi e piccini.

PROGRAMMA DEI PRIMI DUE APPUNTAMENTI

Mercoledì 17 Luglio alle ore 21

IL GATTO CON GLI STIVALI liberamente ispirato alla favola di Perrault

FANTACADABRA – T.S.A. (SULMONA/L’AQUILA)

con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti – ideazione e regia Mario Fracassi scene a cura di TelaPinta

ll “Gatto con gli stivali”, la celebre favola da tutti conosciuta, in questo allestimento realizzato da Fantacadabra, è il regno del divertimento puro, è sorpresa, è ironia. Una storia dove trionfa la fantasia delle trovate, degli equivoci e del surreale, dove le maschere della Commedia dell’Arte si avvicendano per presentarci i personaggi: il gatto protagonista e il terribile Orco Popanz, di cui nessuno conosce il vero aspetto, perchè è capace di infinite metamorfosi.

Teatro d’attore con maschere dai 5 anni

Mercoledì 31 Luglio alle ore 21

IL MIRACOLO DELLA MULA

IL LABORINCOLO (PERUGIA)

Premio Eolo Award 2013

di e con Marco Lucci

Si racconta di Poldino che, aiutato da Simplicio, da Beatrice e dalla mula parlante Santuzza, riesce a conquistare la sua amata Orsola raggirando perfino la Morte. Travestimenti, torte che scompaiono, cene tra diavoli e altre avventure strampalate si susseguono con ritmo serrato per farci entrare nel mondo di fantasia , dove tutto può accadere e non volerne uscire più, grazie alla grande capacità narrativa e agli spendidi pupazzi di Marco Lucci.

Teatro di figura dai 4 anni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Si proseguirà poi il 28 agosto con “Storia tutta d’un fiato” a cura di Fontemaggiore Teatro e il 4 settembre con “Vettio Scatone si scatena per amor” della compagnia Art G. Botta – Pupi Italici per terminare in bellezza con il laboratorio gratuito condotto da questi ultimi in collaborazione con Telapinta per realizzare tutti insieme dei pupi siciliani.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Ingresso € 5, info su www.florianteatro.com Tel. 085/4224087 – mobile 393/9350933