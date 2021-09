Diretta Lucchese – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Martedì 28 settembre alle 18 si gioca Lucchese – Teramo per la 6° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la quinta giornata del Girone B di Serie C c’é anche Teramo – Vis Pesaro, che si giocherà martedì 28 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 18. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro l’Ancona Matelica e in classifica sono tredicesimi (a pari merito con Olbia, Modena e Montevarchi), con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno perso in casa per 0-1 contro la Vis Pesaro e sono penultimi (a pari merito con la Viterbese) con 6 punti, con un percorso di 2 pareggi e 3 sconfitte. Lucchese e Teramo si ritrovano a distanza di quasi sei anni. Era il 6 dicembre 2015 e al Porta Elisa la squadra toscana ebbe la meglio in rimonta 3-1.

CRONACA DELLA PARTITA

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Imolese, valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le dichiarazioni di Federico Guidi alla vigilia

“Sono indisponibili Trasciani, Mungo, Cappa oltre allo squalificato Fiorani, per il resto sono tutti convocabili, compreso Kyeremateng che ha svolto la seduta di ieri e oggi interamente con il gruppo.

Dobbiamo continuare a lavorare ed a credere in ciò che stiamo facendo, i numeri negativi ci devono spronare a dare qualcosa in più, a responsabilizzarci e dare il giusto peso ad ogni pallone, ma i dati delle partite ci dicono che stiamo concedendo meno degli avversari e costruendo di più, facendoci capire che la direzione intrapresa è quella giusta. È chiaro che dovremo migliorare, ma anche con l’Imolese, nella ripresa, in inferiorità numerica, abbiamo avuto il 62% di possesso palla, anche se loro hanno concluso di più in porta.

Maggiore fisicità in mediana? Aldilà delle caratteristiche di coloro che giocheranno, ritengo che dall’inizio della stagione tutti, indistintamente, abbiano mostrato di saper abbinare le due fasi di gioco. Le mie scelte si orientano in base all’avversario ed alla strategia da adottare, tenendo presente che tutti sono importanti, anche chi subentra con i cinque cambi a disposizione.

Abbiamo analizzato gli errori commessi, a livello mentale è stato fatto un certo tipo di lavoro e vedremo domani se avrà dato i suoi frutti. Alla lunga sono sicuro che concretizzeremo adeguatamente le occasioni create. Sono contento del gruppo costruito e degli sforzi societari, è normale che i ragazzi arrivati nell’ultimo periodo debbano ancora arrivare al top della condizione.

La classifica non rende merito agli sforzi ed alle prestazioni dei ragazzi, vorrà dire che quanto fatto sinora non basta, mi associo al discorso finale della Curva, non vogliamo deluderli, siamo tutti uniti e consapevoli sia del momento vissuto, sia del prestigio della maglia che indossiamo e cercheremo con tutte le nostre forze di onorarla al meglio».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Taricone di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Marco Colaianni di Bari; IV uomo Senthuran Lingamoorthy di Genova.

La presentazione del match

QUI LUCCHESE – La Lucchese dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare con Coletta tra i pali e retroguardia formata al centro da Baldan e Nannini e ai lati da Bachini e Frigerio. A centrocampo Bensaja, Brandi e Corsinelli. Tridente offensivo composto da Semprini, Gibilterra e Fedato.

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Rillo. A centrocampo Rillo; Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Rosso.

Le probabili formazioni di Lucchese – Teramo

LUCCHESE (4-3-3): Coletta, Bachini, Baldan, Nannini, Frigerio, Bensaja, Brandi, Corsinelli, Gibilterra, Semprini, Fedato. Allenatore: Pagliuca.

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso. Allenatore: Guidi.